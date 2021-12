Spotify-Jahresrückblick: Das sind die erfolgreichsten Künstler, Songs und Alben in 2021

Anzeige

Auf den meisten Smartphones, insbesondere denen jüngerer Menschen, wird die Spotify-App zu finden sein. Das schwedische Unternehmen ist seit 2008 auf dem Markt. Mit mehr als 381 Millionen Hörerinnen und Hörern und über 172 Millionen zahlenden Abonnentinnen und Abonnenten ist Spotify der weltweit größte Audio-Streamingdienst. Die Anzahl der verkauften CDs ist in der Musikindustrie längst keine relevante Währung mehr. Stattdessen ist der Erfolg eines Songs oder eines Albums an der Anzahl der Streams abzulesen.

In seinem am Mittwoch veröffentlichten Jahresrückblick „Wrapped“ 2021 hat Spotify die erfolgreichsten Künstlerinnen und Künstler bekannt gegeben. Im Jahr 2021 schaffte es der puerto-ricanische Rapper Bad Bunny – wie bereits im Vorjahr – in der Kategorie „Top-Künstler*innen weltweit“ auf Platz eins. Er erreichte sage und schreibe 9,1 Milliarden Streams. Dahinter landeten die US-amerikanische Sängerin Taylor Swift und die südkoreanische Boyband BTS. Bezogen auf Deutschland werden die Charts von Rappern beherrscht: Bonez MC liegt ganz vorne, dahinter folgen Luciano und Capital Bra.

Die beliebtesten Songs weltweit sind „Drivers License“ von Olivia Rodrigo, „Montero (Call Me By Your Name)“ von Lil Nas X und „Stay“ von The Kid Laroi und Justin Bieber. Der beliebteste Song in Deutschland ist „Ohne dich“ von Kasimir1441, Badmómzjay und Wildbwoys.

In der immer beliebter werdenden Kategorie der Podcasts ist „Gemischtes Hack“ von Felix Lobrecht und Tommi Schmitt in Deutschland an der Spitze und weltweit auf einem beachtlichen zehnten Platz. Auf Rang zwei landete Olli Schulz‘ und Jan Böhmermanns „Fest und Flauschig“ vor dem True-Crime-Format „Verbrechen“.

Top-Künstlerinnen und Künstler weltweit auf Spotify

Bad Bunny Taylor Swift BTS Drake Justin Bieber

Top-Songs weltweit auf Spotify

„drivers license“ von Olivia Rodrigo „MONTERO (Call Me By Your Name)“ von Lil Nas X „STAY (with Justin Bieber)“ von The Kid LAROI „good 4 u“ von Olivia Rodrigo „Levitating (feat. DaBaby)“ von Dua Lipa

Top-Alben weltweit auf Spotify

„SOUR“ von Olivia Rodrigo „Future Nostalgia“ von Dua Lipa „Justice“ von Justin Bieber „=“ von Ed Sheeran „Planet Her“ von Doja Cat

Top-Podcasts weltweit auf Spotify

The Joe Rogan Experience Call Her Daddy Crime Junkie TED Talks Daily The Daily Anything Goes with Emma Chamberlain Armchair Expert with Dax Shepard Renegades: Born in the USA Stuff You Should Know Gemischtes Hack

Top-Künstlerinnen in Deutschland auf Spotify

LEA Billie Eilish Taylor Swift Dua Lipa Olivia Rodrigo Ariana Grande Rihanna badmómzjay Shirin David Doja Cat

Top-Künstler in Deutschland auf Spotify

Bonez MC Luciano Capital Bra RAF Camora Samra Apache 207 Ufo361 Sido Justin Bieber Jamule

Top-Songs in Deutschland auf Spotify

„Ohne Dich“ von KASIMIR1441, badmómzjay, WILDBWOYS „Friday (feat. Mufasa & Hypeman) – Dopamine Re-Edit“ von Riton „STAY (with Justin Bieber)“ von The Kid LAROI „Madonna“ von Bausa „Sommergewitter“ von Pashanim „Astronaut In The Ocean“ von Masked Wolf „The Business“ von Tiësto „MONTERO (Call Me By Your Name)“ von Lil Nas X „Heat Waves“ von Glass Animals „good 4 u“ von Olivia Rodrigo

Top-Alben in Deutschland auf Spotify

„AQUA“ von Luciano „SOUR“ von Olivia Rodrigo „=“ von Ed Sheeran „Zukunft“ von RAF Camora „Justice“ von Justin Bieber „Sampler 5″ von 187 Strassenbande „Shoot For The Stars Aim For The Moon“ von Pop Smoke „Future Nostalgia“ von Dua Lipa „After Hours“ von The Weeknd „100 Pro“ von Bausa

Top-Spotify-Playlists in Deutschland auf Spotify

Hot Hits Deutschland Modus Mio Deutschrap Brandneu Stimmungsmacher Sommerhits 2021 Today‘s Top Hits Herbstgefühle Chillout Lounge Main Stage Jazz Vibes

Top-Podcasts in Deutschland auf Spotify