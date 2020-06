Spike Lees Netflix-Film “Da 5 Bloods”: Dieser Schmerz vergeht nie

Anzeige

Manche Filme verlieren auf traurige Weise nie an Aktualität. Dazu gehört Spike Lees “Do the Right Thing” von 1989, der von einem heißen Tag in Brooklyn erzählt, an dem die Ereignisse in einer schwarzen Community eskalieren. Im Zuge einer Schlägerei kommt es zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Beamter einen Afroamerikaner in den Schwitzkasten nimmt und mit dem Schlagstock zu Tode würgt.

31 Jahre später gehen beim Mord an George Floyd ganz ähnliche Bilder um die Welt – aufgenommen mit dem Smartphone und in der Wirklichkeit. 31 Jahre, in denen die Polizeigewalt gegen Afroamerikaner unzählige Tote gefordert hat. 31 Jahre, in denen Lee mit seinen Filmen nicht aufgehört hat, den Rassismus in seinem Land anzuklagen.

Vier schwarze Kriegsveteranen kehren zurück nach Vietnam

In seinem neuen Film “Da 5 Bloods” schickt Lee vier schwarze Kriegsveteranen zurück nach Vietnam, wo sie die sterblichen Überreste ihres im Kampf getöteten Kameraden Norman (Chatwick Bodeman) ausfindig machen wollen. Besonders zu Beginn des Krieges war der Anteil der im Einsatz getöteten Afroamerikaner in Vietnam überproportional hoch. Die Freiheit, die die US-Regierung vorgab in Südostasien zu verteidigen, war eine Freiheit, von der die Schwarzen in den USA wenig spürten. Während die Napalmbomben über dem Dschungel niedergingen, kämpfte die Bürgerrechtsbewegung gegen die Diskriminierung im eigenen Land.

Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) und Melvin (Isiah Whitlock Jr.) wurden damals zum Kriegsdienst eingezogen. Vor allem Paul wird immer noch von Ängsten, Schuldgefühlen und Panikattacken verfolgt. Für ihn ist auch das Vietnam von heute noch Feindesland. Schließlich geht es in den Dschungel, wo auch eine Kiste Gold aus CIA-Beständen lagert, die die GIs damals vergraben hatten.

Lees Gesamtpaket überzeugt

In einer unangestrengten Rückblendendramaturgie verbindet “Da 5 Bloods” Kriegserlebnisse und Schatzsuche und reichert beides dokumentarisch an. Gezeigt werden ebenso die Massaker der US-Armee in My Lai wie die Rassenunruhen in den USA.

Aus dem Propagandaradio der Vietcong erfahren die Soldaten im April 1968 von der Ermordung Martin Luther Kings. “Schwarze GIs, wofür kämpft ihr?”, fragt die Stimme aus dem Lautsprecher und bringt das tragische Dilemma auf den Punkt, das die Männer verfolgt.

Wenigstens das Gold soll sie entschädigen. Aber wer “Der Schatz der Sierra Madre” (1948) gesehen hat, weiß, dass mit dem Schatz der Ärger erst richtig anfängt. Unübersehbar knüpft Lee an den Klassiker von John Houston an und lässt die Konflikte der Veteranen aufkochen. Allerdings ist es weniger die materielle Gier als die posttraumatische Belastungsstörung Pauls, durch die die Lage außer Kontrolle gerät.

Auch wenn sich der Film im Finale in chaotischer Action verliert, überzeugt Lees Gesamtpaket, das Genres vom Kriegsfilm bis zum Western, historisches Hintergrundwissen und politische Haltung miteinander verschnürt.

“Da 5 Bloods”, bei Netflix, Regie: Spike Lee, mit Delroy Lindo, Clarke Peters, 156 Minuten