„Friendship Never Ends!“ – Spice Girls feiern Jubiläum mit unveröffentlichtem Song

London. Für eine der berühmtesten Girlbands der Musikgeschichte war es ein echter Meilenstein: Die Single „Wannabe“– die bestverkaufte Single einer Girlband aller Zeiten – sorgte vor 25 Jahren für den Durchbruch der Spice Girls. Pünktlich zum Jubiläum melden sich die britischen Popstars auf Social Media zu Wort. Unter anderem veröffentlichte Emma Bunton Ausschnitte des Originalvideos, versehen mit Glückwünschen zahlreicher Spice-Girls-Anhängerinnen und ‑Anhänger.

Garniert ist das Video mit einem Dankestext, den sie mit der ikonischen Songzeile „Zigazig ah“ eingeleitet hat. „Ich fühle mich sehr emotional, was für unglaubliche 25 Jahre das waren“, schreibt „Baby Spice“ auf Instagram. In ihrem Rückblick betonte die 44-Jährige auch die Rolle der Anhänger: „Danke an unsere wundervollen Fans, die fünf Mädchenträume wahr werden lassen, die Lieder, die wir geschrieben haben, lieben, unsere Tanzroutinen kopieren und unsere Individualität annehmen!“

Unter der Bezeichnung „Meine schönen Mädchen“ markierte sie die restlichen Mitglieder der britischen Girlband: Melanie „Mel B“ Brown, Geraldine „Geri“ Halliwell, Melanie „Mel C“ Chisholm sowie die ausgestiegene Victoria Beckham. Ihre Emotionalität unterstrich Bunton mit einer weiteren Aufzählung. „25 Jahre ‚Wannabe‘“ bedeuten für sie demnach „25 Jahre fantastische Erinnerungen“, „25 Jahre zigazig ah“ und nicht zuletzt „25 Jahre unglaubliche Fans“.

Unveröffentlichter Song auf der Jubiläums-EP

Auch Mel C äußerte sich zum „Wannabe“-Geburtstag. „25 Jahre, könnt ihr es glauben?“, schrieb sie auf ihrer eigenen Seite. Auch „Scary Spice“ wusste, bei wem sie sich zu bedanken hatte: „Mithilfe unserer großartigen Fans hat uns dieser Song auf unsere unglaubliche Reise katapultiert“, so Chisholm. Die 46-Jährige kann sich nach eigener Aussage noch gut an das Video erinnern.

Geri Halliwell schwelgte ebenfalls in Erinnerungen und postete zwei Fotos aus der Vergangenheit. Eines zeigt die Band in ihrem Garten, Radio hörend: „An dem Tag, als wir Nummer drei der Charts waren!!“ Des Weiteren verriet Halliwell, sie habe für jedes der „Girls“, als sie das erste Mal zusammenkamen, einen goldenen Ring gekauft „als Symbol unserer Freundschaft“. Für „Sporty Spice“ ist es „eine besondere Verbindung, die sich bis heute bewährt“. Victoria Beckham begreift „Wannabe“ in einer Instagram-Story ebenfalls als wegweisend: „Der Song, der alles veränderte.“

Erst vergangenen Monat fand die Girlband mehrere Male zusammen, um „Wannabe“ und den Pride Month mit ihrer #IAmASpiceGirl-Kampagne zu feiern. Im Zuge dessen wurde auch eine neue, limitierte Edition der EP namens „Wannabe 25“ angekündigt. Darauf befindet sich ein echtes Geschenk an die Fans: der bisher unveröffentlichte Song „Feed Your Love“. Ein Snippet des 1995 geschriebenen Tracks wurde bereits 2016 geleakt.