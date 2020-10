„Keep On Running“ war sein größter Hit: Musiker Spencer Davis ist tot

Anzeige

Trauer um einen populären Musiker der 60er- und 70er-Jahre: Der Gitarrist und Sänger Spencer Davis, Gründer der The Spencer Davis Group („Keep On Running“), ist im Alter von 81 Jahren gestorben, wie britische Medien übereinstimmend berichten.

Davis sei am Montag in einem Krankenhaus an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben, sagte sein Manager Bob Birk der BBC. „Er war ein sehr guter Freund“, so Birk, der Davis mehr als 30 Jahre lange betreute. „Er war ein sehr moralischer, sehr talentierter, gutherziger, äußerst intelligenter, großzügiger Mann. Er wird vermisst werden.“

Davis hatte 1963 die Spencer Davis Group gegründet. Der erste große Hit war „Keep on Running“, der es ebenso wie „Somebody Help Me“ auf Platz eins der britischen Charts schaffte. Erfolge feierte die Band unter anderem auch mit den Songs „When I Come Home“, „Gimme Some Loving“ und „I’m a Man“.