„Sound of Music“-Star: Oscar-Gewinner Christopher Plummer ist tot

Der Schauspieler Christopher Plummer ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte seine Frau am Freitag mit, wie US-Medien übereinstimmend berichten. Plummer sei „friedlich“ in seinem Zuhause in Connecticut gestorben, nachdem er zwei Wochen zuvor gestürzt war, wird seine Frau Elaine Plummer zitiert.

Plummer wurde vor allem durch den Film „Meine Lieder – meine Träume“ („The Sound of Music“) weltberühmt. 2012 gewann er für seine Rolle in „Beginners“ einen Oscar als bester Nebendarsteller - mit 82 Jahren der älteste Preisträger in dieser Kategorie. Zwei Jahre zuvor war er für seine Darstellung des Schriftsteller Leo Tolstoy in „Ein russischer Sommer“ das erste Mal für einen Acadamy Award nominiert worden.