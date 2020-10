Sönke Wortmanns neue Tragikomödie läuft schon Weihnachten im Kino

Anzeige

München. In der Tragikomödie “Contra” liefern sich Christoph Maria Herbst (54) als rassistisch redender Uni-Professor Richard Pohl und Nilam Farooq (31) als Jurastudentin Naima Hamid hitzige Debatten. Der Kinostart wurde jetzt auf den 23. Dezember vorgezogen - statt Mitte Januar. Das teilte am Montag Constantin Film in München mit.

Der Film ist ein Remake der Komödie “Die brillante Mademoiselle Neïla” (Original “Le Brio”), die Drehbuchautor Doron Wisotzky (“Schlussmacher”) fürs deutsche Kino adaptierte. Regie führte Sönke Wortmann (“Der Vorname”, “Frau Müller muss weg!”).

Neuverfilmungen europäischer Komödien liegen im Trend. 2019 war Bora Dagtekins "Das perfekte Geheimnis" mit Elyas M'Barek - die deutsche Version der italienischen Komödie "Perfetti Sconosciuti - Wie viele Geheimnisse verträgt eine Freundschaft?" der erfolgreichste deutsche Film des Jahres.