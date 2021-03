So entstand „Der Pate“: Stars spielen in „Francis And The Godfather“

Anzeige

Los Angeles. Elle Fanning (22, „Maleficent: Mächte der Finsternis“) stößt zu der Starbesetzung um Jake Gyllenhaal, Oscar Isaac und Elisabeth Moss für den Film „Francis And The Godfather“. Sie freue sich total, diese Nachricht mitzuteilen, schrieb Fanning am Dienstag in einer Instagram-Story. Regisseur Barry Levinson („Rain Man“) geht darin der turbulenten Entstehung des preisgekrönten Mafiadramas „Der Pate“ nach.

Hollywood über Hollywood: Wie der Jahrhundertfilm „Der Pate“ entstand

Isaac spielt den Regisseur Francis Ford Coppola, Moss dessen Ehefrau Eleanor Coppola. Gyllenhaal mimt den Star-Produzenten Robert Evans, der Hits wie „Der Pate“ und „Love Story“ ins Kino brachte. Evans war damals mit „Love Story“-Schauspielerin Ali MacGraw verheiratet, die von Fanning dargestellt werden soll.

Coppola schaffte 1972 den großen Durchbruch als Regisseur mit der genialen Verfilmung von Mario Puzos Bestseller „Der Pate“. Der von Hollywood bereits abgeschriebene einstige Superstar Marlon Brando („Die Faust im Nacken“, „Endstation Sehnsucht“, „Meuterei auf der Bounty“) feierte in der Rolle von Mafiaboss Don Vito Corleone ein Comeback, Al Pacino glänzte als Don Vitos jüngster Sohn und späterer Erbe Michael.

Der damals noch wenig erprobte Coppola stritt sich heftig mit Evans um die Besetzung der Rollen, setzte am Ende Brando durch. Die Dreharbeiten für „Francis And The Godfather“ sollen laut „Variety“ im Herbst beginnen.