Singt Billie Eilish den nächsten „James Bond“-Titelsong?

Anzeige

Anzeige

Highland Park. Der neue James-Bond-Film steht in den Startlöchern – und schon gehen auch die Gerüchte um den Titelsong los. In der Vergangenheit haben Größen wie Adele, Madonna und Alicia Keys die Ehre gehabt, den Titelsong zu singen. In diesem Jahr könnte es eine Newcomerin sein.

Die James-Bond-Fansite MI6 spekuliert, dass angeblich Billie Eilish den neuen Bond-Song singen soll. Eine offizielle Bestätigung der Meldung steht noch aus, aber: Eine Überraschung wäre das nicht.

Eilish gehörte im Jahr 2019 zu den erfolgreichsten Musikerinnen überhaupt, sie spielte weltweit ausverkaufte Shows und stellte immer wieder ihre musikalische Vielseitigkeit unter Beweis.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Kinostart im April

Möglicherweise wird der Titelsong auch in Zusammenarbeit mit dem berühmtem Filmkomponisten Hans Zimmer entstehen, spekuliert die Seite. Doch auch das ist bislang nicht offiziell bestätigt.

„James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ wird der 25. Film aus der James-Bond-Reihe und auch der letzte Film mit Daniel Craig in der Hauptrolle. Der Streifen soll am 2. April 2020 in Großbritannien und am 20. April 2020 in den USA anlaufen.

RND/msc