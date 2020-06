Silbereisen und Anders verteidigen Spitze der Albumcharts

Anzeige

Baden-Baden. Entertainer Florian Silbereisen und Dieter Bohlens einstiger "Modern Talking"-Partner Thomas Anders bleiben auch eine Woche nach der Veröffentlichung von "Das Album" an der Chartspitze. Damit sind die beiden in diesem Jahr neben den Böhsen Onkelz die ersten Künstler, denen das gelang, wie GfK Entertainment am Freitag berichtete.

Auch die Zusammenstellung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol. 7" auf der Zwei und Liedermacher Reinhard Mey mit "Das Haus an der Ampel" auf der Drei konnten diese Woche ihre Position halten. Angelo Kelly & Family arbeiteten sich mit "Coming Home" vom zwölften auf den vierten Platz vor.

Platz 1 der Single-Charts geht an Rapper Ufo361

In den Single-Charts holt Rapper Ufo361 mit dem Remix seines Songs "Emotions" GfK Entertainment zufolge den dritten Nummer-eins-Hit seiner Karriere. Hinter ihm landen Pashanim ("Airwaves", drei auf zwei) sowie DaBaby feat. Roddy Ricch ("Rockstar", vier auf drei) auf dem Podium.