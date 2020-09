Sieg für “Nomadland” in Venedig: Diese Regisseurinnen haben den Goldenen Löwen schon gewonnen

Anzeige

Venedig. Der Goldene Löwe für den besten Film ist die höchste Auszeichnung der Internationalen Filmfestspiele Venedig. In diesem Jahr ging er an das US-Drama “Nomadland” von der in China geborenen Regisseurin Chloé Zhao. Der Goldene Löwe wird seit 1949 verliehen. Seitdem ging er an fünf Filme, bei denen eine Frau Regie führte:

Die Ehrenpreis-Trägerin: Regisseurin Margarethe von Trotta.

1981 für “Die bleierne Zeit” von der Deutschen Margarethe von Trotta

Pionierin des französischen Autorenkinos: Agnès Varda.

1985 für “Vogelfrei” von der Französin Agnès Varda

Regisseurin Mira Nair (r.) zusammen mit Schauspielerin Katie Holmes. © Quelle: picture alliance/AP Photo

2001 für “Monsoon Wedding” von der Inderin Mira Nair

Im Dienst des Streamings: Sofia Coppola.

2010 für “Somewhere” von der US-Amerikanerin Sofia Coppola

Chloé Zhao, Regisseurin. © Quelle: Richard Shotwell/Invision/AP/dpa