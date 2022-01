Hollywood-Stars trauern um Sidney Poitier: „Er hat uns gezeigt, wie wir nach den Sternen greifen“

Anzeige

Anzeige

Der Tod von Schauspieler Sidney Poitier sorgt für tiefe Betroffenheit nicht nur in Hollywood. Zahlreiche Prominente erinnern am Freitag an den schwarzen Schauspieler, der vielen seiner Kolleginnen und Kollegen den Weg ebnete.

Hollywood-Superstar Morgan Freeman schrieb bei Twitter über die schwarze Filmlegende: „Sidney war meine Inspiration, mein mich führendes Licht, mein Freund.“

Anzeige

Schauspielerin Whoopi Goldberg twitterte über Poitier: „Er hat uns gezeigt, wie wir nach den Sternen greifen.“

Broadway-Star Jeffrey Wright bezeichnete Poitier als Schauspieler, der Meilensteine gesetzt habe. Er sei „einzigartig. Was für ein schöner, liebenswürdiger, warmer, wirklich königlicher Mann.“

Anzeige

Oscar-Gewinnerin Viola Davis („Fences“) schrieb bei Twitter: „Keine Worte können beschreiben, wie Ihre Arbeit mein Leben radikal verändert hat. Die Würde, Normalität, Stärke, Exzellenz und pure Energie, die Sie in Ihre Rollen gebracht haben, hat uns gezeigt, dass wir als Schwarze wichtig sind! Es war mir eine Ehre...“

Anzeige

Star-Produzent Tyler Perry schrieb bei Instagram, er sei am Morgen von der Nachricht von Poitiers Tod geweckt worden. „Ich kann euch nur sagen, dass mein Herz gebrochen ist. Die Anmut und Klasse, die dieser Mann sein ganzes Leben lang gezeigt hat, das Beispiel, das er für mich gegeben hat, nicht nur als Schwarzer, sondern als Mensch, wird nie vergessen werden.“

Hip-Hop-Superstar Questlove nannte Poitier bei Instagram einen „König“ und „einen der größten Schauspieler seiner Generation“.

Hollywood-Star Joseph Gordon-Levitt bezeichnete Poitier als „absolute Legende. Einer der ganz Großen.“

Anzeige

Der frühere Basketball-Superstar Magic Johnson schrieb, Poitier sei „ein wahrer Gentleman und eine Legende“ gewesen.

Sidney Poitier starb mit 94 Jahren, wie das Außenministerium der Bahamas am Freitag bestätigte. Er gilt als Wegbereiter für Schwarze und schrieb Hollywood-Geschichte: Poitier nahm 1964 als erster Afroamerikaner den Oscar als bester Hauptdarsteller für „Lilien auf dem Felde“ entgegen. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen außerdem „Flucht in Ketten“ und „In der Hitze der Nacht“.