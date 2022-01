Oscar-Gewinner Sidney Poitier mit 94 Jahren gestorben

Anzeige

Anzeige

Hollywood-Star Sidney Poitier ist tot. Der Schauspieler starb im Alter von 94 Jahren, wie der bahamaische Außenminister Fred Mitchell am Freitag dem US-Sender Fox News bestätigte. Eine Sprecherin der Familie des Schauspieler bestätigte den Tod außerdem gegenüber NBC News.

Für seine Rolle in „Lilien auf dem Felde“ wurde Poitier 1964 als erster afroamerikanischer Schauspieler mit einem Oscar für eine Hauptrolle ausgezeichnet. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen außerdem „Flucht in Ketten“, „Rat mal, wer zum Essen kommt“ und „In der Hitze der Nacht“. 2009 wurde er vom damaligen US-Präsident Barack Obama mit der Presidential Medal of Freedom ausgezeichnet.