Sex mit einem Geist: Mysterydrama “Der flüssige Spiegel” startet im Kino

Als stiller Beobachter steht Just (Thimotée Robart) am Straßenrand und schaut sich das bunte Treiben im 19. Pariser Arrondissement an. Er sieht die Menschen, aber kaum einer scheint ihn zu bemerken. Das liegt daran, dass Just schon tot ist.

Die Ärztin Kramarz (Saadia Bentaïeb) gibt ihm eine zweite Chance. Seine Aufgabe ist es, die Geister der frisch Verstorbenen zu erkennen, nach ihrer schönsten Erinnerung zu befragen und sie zu Kramarz ins Jenseits zu geleiten. So lange darf er sich noch in der Welt der Lebenden bewegen, wo er für die meisten Menschen unsichtbar bleibt.

Nach einer Liebesnacht wird Just auch für die Geliebte unsichtbar

Agathe (Judith Chemla) nun glaubt in Just jenen jungen Mann zu erkennen, der mit ihr vor einigen Jahren im Türkeiurlaub eine glückliche Liebesnacht verbrachte und danach spurlos aus ihrem Leben verschwand. Bekommt ihre Liebe eine zweite Chance? Jein. Sex mit Untoten hat nämlich einen gravierenden Haken: Am Morgen danach ist Just auch für Agathe unsichtbar.

In seiner Mysteryromanze “Der flüssige Spiegel” schickt der französische Debütregisseur Stéphane Batut einen jungen Geist auf postmortale Sinnsuche. Auf dem Schwebebalken zwischen Dies- und Jenseits werden hier lebensphilosophische Gymnastikübungen ausgetragen, die sich jedoch nicht zu einer sinnvollen Geschichte summieren wollen. Wer hier wann, warum und für wen unsichtbar ist, wird einem im Verlauf der zermürbenden Plotkonstruktion zunehmend egal, zumal Thimotée Robart als Zwischenweltwesen keinerlei Charisma entwickelt.

“Der flüssige Spiegel”, Regie: Stéphane Batut, mit Thimotée Robart, Judith Chemla, 104 Minuten, FSK 12 (Kinostart am 3. September)