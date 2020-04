Serie “Afterlife” geht weiter - Sentimentalitäten mit Ricky Gervais

Anzeige

Anzeige

Es war gewagt, einen tieftraurigen, zynischen, selbstmordgefährdeten Witwer zum Helden einer Netflix-Serie zu machen. Aber in Ricky Gervais’ „After Life“ funktionierte die ungewöhnliche Rezeptur im Vorjahr.

Das war groß - ein Journalist zieht sich in seinen Gefühlspanzer zurück

Als Stand-up-Comedian nimmt der Brite kein Blatt vor den Mund. Dieser Angriffsmodus trieb in „After Life“ auch seine Figur des Lokaljournalisten Tony an, der sich nach dem Krebstod seiner Frau Lisa in einen Panzer aus depressivem Sarkasmus zurückzog. Die wilde Mischung aus schwarzem Humor und herzerweichender Sentimentalität machte die sechsteilige Serie zum Erfolg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der seelische Heilungsprozess ist zu Beginn der zweiten Staffel noch längst nicht abgeschlossen. Hier geraten die zögerlichen Therapieerfolge des Trauernden in den Fokus – und werden zum erzählerischen Problem.

Es gibt in der zweiten Staffel mehr rührselige Prozentanteile

Die rührseligen Prozentanteile werden nach oben geschraubt und der schonungslose Humor zugunsten von Lebensratgeber-Weisheiten heruntergedimmt. Damit verliert die Serie ihr Konzept, das gerade von den nicht ausbalancierten Schwankungen konträrer Stimmungen getragen wurde.

Anzeige

„After Life 2“, Netflix, sechs Episoden, von Ricky Gervais, mit Ricky Gervais, Ashley Jensen