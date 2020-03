Sehen wir Johnny Depp bald wieder als Captain Jack Sparrow?

Anzeige

Johnny Depp könnte bald wieder in seiner Rolle als Captain Jack Sparrow zu sehen sein – in der sechsten Folge des “Fluch der Karibik”-Franchise. Das berichtet unter anderem die “Daily Mail”. So soll ein Disney-Manager angeblich “Lobbyarbeit” für die Rückkehr des 56-jährigen Schauspielers geleistet haben, berichtete “We Got This Covered” am Sonntag.

Johnny Depp hat die Rolle des charismatischen Jack Sparrow erstmals 2001 in “Fluch der Karibik” übernommen – es folgten vier weitere Filme der Reihe. Im vergangenen Oktober soll Disney dann bekannt gegeben haben, einen weiteren Film zu dem Thema zu planen.

Depp klagt gegen Boulevardzeitung “The Sun”

Depp hat zuletzt gegen die Boulevardzeitung “The Sun” geklagt und war deshalb vor Gericht. Er geht gegen die Zeitung vor, weil sie in einem Artikel behauptet hat, dass der Schauspieler seine Ex-Frau Amber Heard (33) körperlich misshandelt hat. Depp bestreitet das.

RND/hsc