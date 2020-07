Scorpions nehmen neues Album auf - Release im Frühjahr 2021

Anzeige

Anzeige

Hannover. Echte Rocker haut so schnell nichts um – auch nicht die Corona-Krise. Die Scorpions (”Wind of Change”) haben sich erstmals wieder in Vollbesetzung in Hannover getroffen und arbeiten nun an einem neuen Album, das im Frühjahr 2021 erscheinen soll, berichtet die “Hannoversche Allgemeine Zeitung”. Die Musiker der Rockband, Mikkey Dee, Rudolf Schenker, Klaus Meine, Matthias Jabs und Pawel Maciwoda meldeten sich via Instagram aus dem Peppermint Park Studio bei ihren Fans.

Vorfreude auf 2021

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Frontmann Klaus Meine ist glücklich: “Es fühlt sich großartig an, dass wir endlich wieder zusammen sein können.” Auch das nächste Album kündigt er an. Die Band freue sich außerdem auf das neue Jahr, in dem es hoffentlich wieder Konzerte geben könne.

“Sign of Hope”

Anzeige

Einen Song ihres neuen Albums veröffentlichten die Scorpions schon vorab. “Sign of Hope” heißt die Ballade, die sie passend zur aktuellen Krise aufnahmen. So soll dann auch das neue Album heißen, das ganz im Zeichen der Hoffnung stehen wird.