Schwuler Superheld: Marvel-Hit „Eternals“ darf in Saudi-Arabien nicht im Kino laufen

Weltweit startet in dieser Woche der neue, von Kritikern vielfach gelobte Marvel-Superheldenfilm „Eternals“. Die oscarprämierte Regisseurin Chloé Zhao hat darauf geachtet, eine Besetzung zusammenzustellen, die integrativer nicht sein könnte: Neben Lauren Ridloff als erstem gehörlosen Superhelden sind auch lateinamerikanische, asiatische und schwarze Schauspieler dabei und es gibt den ersten schwulen Kuss in einem Marvel-Film – die Figur des Techgenies Phastos, gespielt von Brian Tyree Henry, ist homosexuell.

Genau das sorgt jetzt allerdings im arabischen Raum für Probleme: Wie die Branchenmagazine „The Hollywood Reporter“ und „Variety“ berichten, darf „Eternals“ in Saudi-Arabien, Kuwait und Katar kurzfristig nicht in den Kinos gezeigt werden. Den Berichten zufolge hätten Behörden der betroffenen Länder vom Marvel-Mutterkonzern Disney verlangt, verschiedene Szenen – darunter einen Kuss zwischen Phastos und seinem Ehemann Ben (Haaz Sleiman) – zu zensieren. Disney habe dem nicht zustimmen können oder wollen, heißt es in den Berichten weiter. Auf eine Anfrage habe Disney zunächst nicht reagiert.

Regisseurin Chloé Zhao will ihren Film nicht zensieren lassen

Regisseurin Zhao, die in diesem Jahr den Oscar für „Nomadland“ gewann, hatte sich bereits vor Monaten gegen eine Zensur ihres Films ausgesprochen: „Es gibt einen großen Wunsch von Marvel und mir – wir haben darüber gesprochen –, den Schnitt des Films nicht zu ändern“, sagte sie laut „Los Angeles Times“.

Homosexualität ist in vielen arabischen Ländern verboten. In Saudi-Arabien und Katar droht Homosexuellen sogar die Todesstrafe.

„Eternals“ handelt von einer Gruppe unsterblicher Wesen mit übermenschlichen Kräften, die seit Tausenden von Jahren heimlich auf der Erde leben und sich nun zusammenfinden, um die bösen Deviants, eine fiktive Rasse von Humanoiden, zu bekämpfen.