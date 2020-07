Schlagermove im Livestream, heute ab 15.00 Uhr: Hier sehen Sie die Schlager-Veranstaltung jetzt live

Nach Tod von US-Rapper Pop Smoke: Posthumes Album erschienen

Vor fünf Monaten wurde US-Rapper Pop Smoke in Los Angeles von Unbekannten bei einem Hauseinbruch erschossen. Nun ist am Freitag ein posthumes Album des Musikers erschienen. An der Platte "Shoot For The Stars Aim For The Moon" mit 19 Songs wirkten Kollegen wie 50 Cent, Future, Quavo und Tyga mit.