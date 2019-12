“Scar of Bethlehem”: Diese Weihnachtsbotschaft hat Banksy hinterlassen

Anzeige

Bethlehem. In einem Hotel in Bethlehem ist wenige Tage vor Weihnachten ein neues Banksy-Kunstwerk aufgetaucht: "Scar of Bethlehem" ("Die Narbe von Bethlehem") zeigt eine christliche Krippe vor einer Wand mit Einschussloch. Der Ort ist sicherlich kein Zufall: Das Bethlehemer Hotel befindet sich nahe des israelischen Sperrwalls, der die Stadt Bethlehem von Israel trennt.

"Es ist eine großartige Möglichkeit, die Geschichte von Bethlehem, die Weihnachtsgeschichte, auf eine andere Art und Weise zu erzählen", sagte der Hotelmanager Wissam Salsaa der "Zeit". Das Kunstwerk solle die Menschen dazu bringen, mehr über das Leben der Palästinenser in Bethlehem nachzudenken. Banksy versuche "eine Stimme für diejenigen zu sein, die nicht sprechen können" und schaffe "eine neue Art des Widerstands durch Kunst". Salsaa bezeichnete die Mauer als eine "Narbe", die alle beschämen solle, die ihren Bau unterstützt hatten.

Zweites Banksy-Werk in der Weihnachtszeit

Es ist bereits das zweite Banksy-Werk, das in der diesjährigen Weihnachtszeit für Aufsehen sorgt. Ebenfalls im Dezember war ein Bild in Birmingham aufgetaucht: Auf einer Backsteinmauer sind dort zwei fliegende Rentiere zu sehen, die eine davor stehende Bank zu ziehen scheinen. Auf einem Video, das Banksy dazu auf Instagram postete, liegt ein offenbar obdachloser Mann namens Ryan auf der Bank. "Gott segne Birmingham", schrieb Banksy auf der Plattform. "In den 20 Minuten, die wir Ryan auf dieser Bank gefilmt haben, haben Passanten ihm ein warmes Getränk, zwei Schokoriegel und ein Feuerzeug gegeben - ohne dass er überhaupt danach gefragt hat."

RND/hsc