Sandra Bullock und Brad Pitt: Kurzauftritte in den Filmen des anderen

Anzeige

Anzeige

Als Erstes gibt Sandra sich die Ehre in Brads Killer-Thriller „Bullet Train“ von David Leitch („Atomic Blonde“), in dem er einen Attentäter spielt. Die Fans des seit langem befreundeten Starpaares fragen sich, was Bullock spielen wird. Nur so viel wird verraten: Wer nicht aufpasst, könnte sie in ihrer Minirolle verpassen. Wenn der Film denn anrollt – ein Starttermin steht noch aus. Ein offizieller Trailer ebenso.

Andersherum genau so. Da taucht Pitt in Aaron und Adam Knees Actionromanze „Lost City of D“ neben Sandra Bullock auf, lässt sich durch Tempelruinen jagen und taucht blitzartig wieder unter. Nicht einmal für eine Umarmung ist Zeit. Im Gegenteil. Laut Drehbuch hat ein anderer Herzensbrecher bei Bullock Erfolg: Channing Tatum. Hier gibt es zumindest für die USA schon einen Starttermin: der 15. April.

Anzeige

Hollywoodinsider sehen voraus, dass nach dem Austausch von Kurzrollen ein abendfüllender Kassenschlager folgen wird. Und die bunten Gazetten munkeln, dass aus Sandra Bullock und Brad Pitt ein Traumpaar wird. Die Weichen seien gestellt. Wohl in Erinnerung an den Film „Mr. & Mrs Smith“ (2005), nach dem Pitt und seine Filmpartnerin Angelina Jolie ein Paar wurden.

Anzeige

Das Stream-Team Was läuft bei den Streamingdiensten? Was lohnt sich wirklich? Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. gibt‘s jetzt im RND-Newsletter „Stream-Team“ – jeden Monat neu. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Vielleicht aber verstehen sie sich auch einfach nur extrem gut und sonst gar nichts. Soll‘s geben.