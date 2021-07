Sabaton geht 2022 auf Tour - 26 Städte in 17 Ländern

Anzeige

„Wir haben alle viel zu lange darauf gewartet. Und wir sind bereiter denn je“, sagt Sabaton-Bassist Pär Sundström. Und kündigt mit diesen Worten eine Tour der Metalband Sabaton an. 26 Städte in 17 Ländern wollen die Schweden bereisen. Gemäß ihrem Faible für vertonte Geschichten aus den Kriegen der Menschheit nennen sie ihre Konzertreise „The Tour to End all Tours“.

Sabaton versprechen neues Songmaterial für die Tour

„Zu dem Zeitpunkt, an dem wir diese Tour antreten werden, haben wir bereits eine ganze Schatzkiste an neuen Songs, die wir gemeinsam mit vielen anderen Überraschungen spielen werden“, verspricht Sundström neues Material. Auch kommen Sabaton nicht allein. Als Anheizer werden die mongolische Rockband The Hu sowie die finnischen Heavy Metal Veteranen Lordi fungieren.

Sabatons letztes Album „The Great War“, das 2019 erschien, erreichte die Top 10 in den Albumcharts von elf Ländern, inklusive Nummer-Eins-Platzierungen in Deutschland (zum ersten Mal in der Bandhistorie), Schweden und der Schweiz.

Der Kartenvorverkauf beginnt am 7. Juli

Die Deutschlandkonzerte starten am 8. März 2022 in Hamburgs Barclays Arena, gefolgt von Konzerten in Berlin (11. März), Leipzig (26. März), München (31. März) und Köln (1. April). Das große deutsche Sabaton-Finale geht am 2. April in Hannovers ZAG-Arena über die Bühne.

Der offizielle Vorverkaufsstart ist am Mittwoch, 7. Juli um 10 Uhr. Bereits am 5. Juli um 10 Uhr gibt es Vorverkäufe unter PayPal Prio Tickets, Samsung Prio Tickets, MagentaMusik Prio Tickets und Ticketmaster Presale.