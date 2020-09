Roland Kaiser: Schlagerstar verschiebt seine Herbsttour auf 2021

Anzeige

Berlin. Schlagerstar Roland Kaiser (68, “Santa Maria”) verschiebt die Herbsttermine seiner “Alles oder Dich”-Tournee wegen der Corona-Pandemie auf 2021. “So sehr ich mir für alle meine Fans sowie mein gesamtes Team, Band und Crew gewünscht hätte, dass wir in diesem November bereits wieder in voll besetzten Konzerthallen spielen dürfen, so ist dies zum aktuellen Zeitpunkt für die zuständigen Behörden leider keine Option”, erklärte der Sänger aus Münster in einer Mitteilung des Veranstalters Semmel Concerts am Donnerstag.

Er sehe aber sehr optimistisch in das Jahr 2021. Die Tickets blieben für Ersatztermine gültig, hieß es. Auftakt ist am 24. September 2021 in Frankfurt/Main.

Berliner Waldbühne.

Noch vor einigen Tagen sang Kaiser vor Tausend Fans in der Berliner Waldbühne. Unter dem Motto “Back to live” war es eines der ersten großen Konzerte in Deutschland seit dem Lockdown und das erste in der beliebten Waldbühne. “Ich bin sowas von glücklich - ich hab Sie und Euch so vermisst - und meine Band auch”, sagte der 68 Jahre alte Kaiser. “Kultur ist kein Luxus. Es ist ein Grundbedürfnis!” Nur 5000 der rund 22.000 Plätze durften besetzt werden - mit gebührendem Abstand untereinander. Außer am Sitzplatz mussten die Fans eine Maske tragen. Sie tanzten und jubelten ab dem ersten Ton mit.