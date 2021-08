Für immer ein König: Vor 25 Jahren starb Rio Reiser

Anzeige

Die meisten kennen natürlich zumindest den einen Song (oder zumindest den Refrain): „Das alles und noch viel mehr / würd’ ich machen, wenn ich König von Deutschland wär“. Damit ist Rio Reiser unvergessen bei den Massen. Heute vor 25 Jahren starb der Sänger an Herz­ver­sagen auf seinem Bauernhof in Schleswig-Holstein.

Ein steinernes Herz mit Krone ist sein Grabstein in Berlin, wohin er 2011 umgebettet wurde. 71 Jahre wäre Rio Reiser heute. Was keine befremdliche Vorstellung ist. Schließlich sind heute viele der noch älteren alten Hasen immer noch auf der Bühne und im Studio.

Keine Radioeinsätze für die Scherben

Ralph Christian Möbius, wie Reiser wirklich hieß, war quasi der erste deutsche Independent-Rocker – Sänger der Band Ton, Steine, Scherben, die von 1970 bis 1985 bestand und für eine kleine Plattenfirma sozialkritische deutschsprachige Texte in Lieder goss (zwei Jahre vor Udo Lindenberg). Die Scherbe, wie man sie auch nannte, wurden mit Liedern wie „Macht kaputt, was euch kaputt macht“ und „Keine Macht für niemand“ Sprachrohr des linksalternativen Spektrums. Im Radio war Reisers kratzige Stimme nie zu hören. Zu links, zu gefährlich.

Und dann waren irgendwann zu den Scherben Schulden gekommen. Die Band löste sich auf, Reiser begann 1986 eine sechs Alben umfassende Solokarriere, die ihn mit Songs wie dem bereits erwähnten „König von Deutschland“ und „Junimond“ hoch in die Charts führte. Was von vielen Altfans als künstlerischer Ausverkauf kritisiert wurde. Auch noch bei einer großen Plattenfirma! Die meckern freilich immer über Veränderungen, die Altfans.

Die Musikerkollegen lieb(t)en und cover(te)n ihn alle. Nicht alles davon ist auch gelungen. Nena ist mit „Schritt für Schritt ins Paradies“ so weit weg von Rio Grande wie Marianne Rosenberg mit dem überschmalzten „Für immer und Dich“. Aber Wir sind Helden haben „Halt Dich an deiner Liebe fest“ superb hingekriegt, ebenso glänzen Die Sterne mit ihrer Version von „Wenn die Nacht am tiefsten“. Diese vier Lieder finden sich auf der Hommage „Familienalbum“. Daniel Küblböck war 2006 mit seiner Single „König von Deutschland“ ziemlich erfolglos. Roger Ciceros Version des größten Rio-Hits war auf seinen Konzerten im Jahr darauf ein richtiger Thriller.

Sebastian Krumbiegel von den Prinzen wird von Rio Reiser „angeknipst“, wie er in einem Gespräch verriet. Reiser ist auch die große musikalische Liebe von Max Herre, und Selig-Frontmann Jan Plewka hat aus lauter Rio-Liebe 2006 einen ganzen Reiser-Abend gemacht. Zunächst war er abgeneigt: „Ich habe mich am Anfang geweigert. Ich sagte: ‚Nee, Rio ist mein Held, das wäre, als würde ich Gott spielen wollen.‘“, erzählte er im Jahr nach der Premiere. Nach einigen schlaflosen Nächten habe ihn dann seine Freundin überredet. Sie habe sagte: „Das ist Volksgut. Auch wenn Rio tot ist, müssen seine Lieder leben.“

Und das tun sie bis heute.