Rekordstart für Abba: von Null auf Eins der Jahrescharts

Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos

Heute gilt es für 200 Staaten dieser Erde, einen Konsens zur Rettung des Klimas zu erzielen. Die COP26 in Glasgow geht zu Ende und kurz vor Schluss darf man vorsichtig optimistisch sein, dass das Treffen nicht ganz umsonst war. Und auch in Sachen Corona setzen sich die Protagonisten wieder an einen Tisch: In der kommenden Woche wollen Bund und Länder beraten, wie wir durch diesen Winter kommen.