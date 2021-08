„Rausch”: Helene Fischer kündigt neues Album an

Anzeige

Berlin. Pop-Sängerin Helene Fischer hat ein neues Album für Oktober angekündigt. „Rausch“ soll am 15. Oktober erscheinen, wie die 37-Jährige am Freitag auf Instagram ankündigte.

„"Ich fühle mich wie im Rausch...", so könnte man die letzten Monate wirklich beschreiben“, schrieb Fischer zu dem in blauer und roter Farbe gehaltenen Bild, das sie in leichter heller Bekleidung zeigt. Rausch spiegele ihren momentanen Sinnes- und Geisteszustand wider, zugleich sei sie noch nie so klar und aufgeräumt gewesen wie zum jetzigen Zeitpunkt. Sie fühle sich ausgeglichener, „vollkommen in meiner Mitte und bin da angekommen, wo ich immer sein wollte“.

Anfang August kam die neue Single von Helene Fischer

Anfang August hatte Fischer ihre neue Single „Vamos a Marte“ vorgestellt, die sie zusammen mit Luis Fonsi („Despacito“) singt.