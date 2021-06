Raritäten von Barbra Streisand – Album erscheint im August

Anzeige

Einen Vorboten gibt es schon. Zum Trommelrühren für Barbra Streisands neues Album „Release Me 2″ wurde – digital – ein Duett mit US-Countryikone Willie Nelson veröffentlicht. Die beiden Stars waren nicht etwa dieser Tage gemeinsam im Studio. Wie alle Aufnahmen zu dem Album stammt auch das Duett „I‘d Want It to Be You“ aus Streisands Vergangenheit.

Der Song war ursprünglich für „Partners“, Streisands 2014 erschienenes Album mit Duetten mit männlichen Superstars, vorgesehen. Die Zusammenarbeit zwischen ihr und Nelson konnte indes nicht vor dem Veröffentlichungstermin beendet werden.

Streisand teilt sich das Mikrofon auch mit Frosch Kermit

Zusätzlich zu ihrem Duett mit Willie Nelson teilt sich Streisand auf „Release Me 2“ die Mikrofonarbeit auch mal mit „Muppet“-Puppe Kermit. Diva und Frosch singen „Rainbow Connection“ (ursprünglich für Streisands „Wet“-Album im Jahr 1979 vorgesehen). Des Weiteren gibt es eine Zusammenarbeit mit Bee-Gees-Mitglied Barry Gibb bei „If Only You Were Mine“, das als potenzieller Bonustrack für das 2005er-Album „Guilty Pleasures“ geschrieben wurde.

Das Aufnahmestudio ist für Streisand, so sagt sie, „ein privates Heiligtum, in dem immer die Möglichkeit besteht, einen Blitz in einer Flasche zu fangen“. Nicht alle diese Flaschenlichter würden jedoch immer auf das ihnen zunächst zugedachte Album passen. Dann wanderten die Bänder „zur sicheren Aufbewahrung in den Tresor“. So sei die Arbeit an „Release Me 2″ für die Sängerin und Schauspielerin („So wie wir waren“, „Is‘ was, Doc?“, „Yentl“) „ein schöner Spaziergang in die Vergangenheit“ geworden, „eine Chance, Songs, die für mich immer noch bedeutungsvoll sind, wieder aufleben zu lassen und ihnen in einigen Fällen den letzten Schliff zu geben“.

Streisand singt Songs von Carole King und Randy Newman

Auch enthalten: Streisands Interpretation von Carole Kings „You Light Up My Life“ – ein Song, der auf Kings „Fantasy“-Album (1973) enthalten war und den Streisand eigentlich 1974 auf ihrem Album „Butterfly“ unterbringen wollte. Oder ihre Interpretation von Randy Newmans „Living Without You“ – ursprünglich 1971 für ihr Album „Stoney End“ vorgesehen.

Das Album „Release Me 2″ wird am 6, August auf CD, Vinyl und digital veröffentlicht. Es ist das Sequel zu Streisands Album „Release Me“ von 2012, das auf Platz sieben der Billboard-200-Charts einstieg und damit ihr 32. Top-Ten-Album und ihr siebtes Top-Ten-Album in Folge wurde.