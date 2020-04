Anzeige

Der Auftakt der weltweiten Stadion-Tournee 2020 von Rammstein rückt näher: Schon am 25. Mai sollte das erste Konzert in Österreich stattfinden. Die meisten Tickets der darauf folgenden Auftritte in Deutschland und der Schweiz sind ausverkauft. Doch seit Mittwoch steht definitiv fest, dass zumindest die Deutschland-Konzerte wegen der Coronavirus-Pandemie nicht wie geplant stattfinden werden. Kurz zuvor hatte sich die Band um Sänger Till Lindemann erstmals zur aktuellen Situation geäußert.

Rammstein: Werden die Konzerte nachgeholt?

In einem offiziellen Statement auf der eigenen Website, das am 9. April veröffentlicht wurde, bittet die Band um Geduld: “Wir beobachten die Situation in den einzelnen Ländern sehr genau und sind in engem Austausch mit den örtlichen Partnern der Band. Sobald es verbindliche Informationen gibt, werden diese an jeden, der ein Ticket für die kommenden Shows besitzt, weitergegeben.”

Zumindest in Deutschland werden die im Mai, Juni und Juli geplanten Konzerte nicht stattfinden: Am Mittwoch gaben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder bekannt, dass Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten sind - darunter fallen auch Konzerte und Festivals. Und auch in anderen Ländern Europas gelten vorerst ähnliche Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie. Ob und wann die Stadion-Tour von Rammstein stattfindet, bleibt deshalb weiter unklar.

Rammstein gilt als international erfolgreichste deutschen Rockband, die auf ihren Tourneen ganze Stadien füllt. Sänger Till Lindemann wurde Ende März mit Verdacht auf das Coronavirus in einem Krankenhaus behandelt. Ein Test ergab jedoch ein negatives Ergebnis.

Das waren die Termine aller Rammstein-Konzerte in Deutschland

29. Mai 2020 Leipzig

30. Mai 2020 Leipzig, Zusatzshow

2. Juni 2020 Stuttgart

3. Juni 2020 Stuttgart, Zusatzshow

27. Juni 2020 Düsseldorf

28. Juni 2020 Düsseldorf, Zusatzshow

1. Juli 2020 Hamburg

2. Juli 2020 Hamburg, Zusatzshow

4. Juli 2020 Berlin

5. Juli 2020 Berlin, Zusatzshow

