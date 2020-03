Preisträger László Földényi versteht Absage der Buchmesse - und bedauert sie

Anzeige

Anzeige

Der Träger des Leipziger Buchpreises für Europäische Verständigung, der Ungar László Földényi, bedauert, dass er seine Auszeichnung aufgrund der Absage der Leipziger Buchmesse nicht im Rahmen der Messe entgegennehmen kann. “Das bedauere ich sehr”, sagte der Schriftsteller und Intellektuelle gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Földényi bekommt in diesem Jahr den Preis für sein im vergangenen Jahr erschienenes Buch “Lob der Melancholie”. Földényi sagte weiter, er habe noch keine Nachricht erhalten, “ob es eine alternative Preisverleihung geben wird oder ob sie überhaupt stattfindet”. Die Absage der Buchmesse kann Földényi nachvollziehen. “Ich fange gerade an, ‚Die Pest zu London’ von Daniel Defoe zu lesen, um zu erfahren, wie man früher mit Epidemien umgegangen ist”, sagte er dem RND weiter.

Träger des Preises für Europäische Verständigung: Laszlo Földenyi. © Quelle: imago stock&people

Ob und wie dem Träger des Preises für Europäische Verständigung die Auszeichnung in einer alternativen Verleihung übergeben werden kann, werde momentan noch ebenso geprüft wie die Frage, wie mit dem Preis der Leipziger Buchmesse verfahren wird, sagte ein Sprecher der Leipziger Messe dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Beim Preis der Leipziger Buchmesse gehen in den drei Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung jeweils fünf Nominierte ins Rennen. Die Preisträger werden normalerweise am ersten Messetag in einer groß inszenierten Preisverleihung bekannt gegeben. Ein alternatives Szenario steht nach Aussage des Sprechers noch nicht fest.

Preis gehört zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen in Deutschland

Der Leipziger Buchpreis für Europäische Verständigung wird seit 1994 jährlich vergeben und gehört zu den wichtigsten Literaturauszeichnungen Deutschlands. Zu den Preisträgern gehörten bislang unter anderem Imre Kertész, Eric J. Hobsbawm, Heinrich August Winkler, Ian Kershaw und Timothy Snyder. Im vergangenen Jahr erhielt die russisch-amerikanische Journalistin Masha Gessen den Preis.