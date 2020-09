Madonna übernimmt bei Film über ihr Leben selbst die Regie

Anzeige

Los Angeles. Das “Material Girl” gibt den Ton an: Popstar Madonna (62) will ihr Leben verfilmen und dabei selbst Regie führen und auch am Drehbuch mitwirken. Einen Titel hat der Film noch nicht, aber das Hollywood-Studio Universal Pictures gab am Dienstag eine Reihe Details des ehrgeizigen Projekts bekannt.

Demnach sind Oscar-Preisträgerin Diablo Cody ("Juno") als Drehbuchautorin und Amy Pascal ("Little Women") als Produzentin an Bord. "Ich möchte meinen unglaublichen Lebensweg als Künstlerin, Musikerin, Tänzerin - und als Mensch, der versucht hat, sich in dieser Welt zu behaupten, vermitteln", sagte Madonna in einer Mitteilung.

Pop-Diva hat in fast 40-jähriger Karriere viele Imagewechsel durchlaufen

Der Fokus des Films sei ihre Musik. Musik und Kunst seien die treibenden Kräfte in ihrem Leben. "Es ist wichtig, diese Achterbahnfahrt meines Lebens mit meiner eigenen Stimme und aus meiner Sicht zu teilen".

Die Pop-Diva hat in ihrer fast 40-jährigen Karriere viele Imagewechsel durchlaufen, vom "Material Girl" bis zur "Madame X". Sie wurde am 16. August als Madonna Louise Veronica Ciccone im US-Bundesstaat Michigan geboren. Den ersten Plattenvertrag schloss sie 1981 für die Single "Everybody" ab, zwei Jahre später erschien ihr Debütalbum "Madonna".

335 Millionen verkauften Platten und 225 Preise

Ihr Filmdebüt gab sie 1985 als Schauspielerin in "Vision Quest", kurz danach übernahm sie in "Susan - verzweifelt gesucht" eine Hauptrolle. 1991 gab es einen Oscar in der Kategorie "Best Original Song", mit dem Lied "Sooner or Later" aus dem Film "Dick Tracy". Mit ihrer Hauptrolle in dem Alan-Parker-Musical "Evita" (1996) holte sie eine Golden-Globe-Trophäe.

Madonna sei die "ultimative Ikone", Menschenfreund, Künstler und Rebell, sagte Donna Langley, Vorsitzende des Studios Universal Pictures. Es sei eine "unglaubliche Ehre" für das Studio, ihre Geschichte zu verfilmen. Laut Mitteilung ist Madonna mit 335 Millionen verkauften Platten die erfolgreichste Musikerin der Welt. Sie habe 225 Preise gewonnen und mehr als 4700 Mal Titelblätter bekannter Magazine geschmückt.

Filme über Musikgrößen räumten zuletzt an Kinokassen kräftig ab

Mit Hits wie "Like a Prayer", "Material Girl" oder "Like a Virgin" feierte sie als Sängerin Welterfolge. Die sechsfache Mutter führte auch schon Regie, 2008 bei der Beziehungskomödie "Filth and Wisdom" und 2011 bei dem Liebesdrama "W.E.".

Filme über Musikgrößen räumten zuletzt in Hollywood an den Kinokassen aber auch bei Preisverleihungen kräftig ab, darunter das Biopic "Bohemian Rhapsody" über Freddie Mercury und "Rocketman" über das Leben von Elton John. Bei vielen Biopics wirken die Künstler persönlich als Berater oder als Produzenten mit. Madonna geht nun als Regisseurin einen Schritt weiter.