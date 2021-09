„Phantastische Tierwesen 3″: Harry-Potter-Spinoff kommt überraschend drei Monate früher

Anzeige

Der Experte für fantastische Tierwesen, Newt Scamander (Eddie Redmayne), heftete sich bereits in den letzten beiden Kinofilmen des Harry-Potter-Spinoffs „Phantastische Tierwesen“ an die Fersen des Bösewichts Grindelwald. Nun ist auch klar, wann es weitergehen wird mit den dunklen Verschwörungen in der Zaubererwelt. Am 15. April 2022 wird der dritte Teil von „Phantastische Tierwesen“ in London Premiere feiern, wie die Filmemacher auf dem offiziellen Twitter-Account bekannt geben. Damit kommt der Film drei Monate früher als geplant in die Kinos, denn ursprünglich war der Start für Mitte Juli angesetzt.

Auch einen Titel gibt es bereits: „The Secrets of Dumbledore“ – also die Geheimnisse des Dumbledore. Davon schien der Zaubermeister schon in den Harry-Potter-Geschichten mehr als genug zu haben.

Newt Scamander auf gefährlicher Mission

Eine Neuerung gibt es ebenfalls: Nach Debatten um den Schauspieler Johnny Depp übernimmt nun der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen die Rolle des Grindelwald. Auch eine erste kleine Inhaltsangabe gibt es, aus der das Branchenblatt „Hollywood Reporter“ zitiert: Wir befinden uns weiter in den Roaring Twenties. Albus Dumbledore ist noch immer ein junger Zauberer, gespielt von Jude Law. Da Dumbledore von Grindelwalds Plänen, die Macht der Zaubererwelt an sich zu reißen, weiß, formiert er ein Team, das sich auf eine gefährliche Mission begeben soll. Newt Scamander soll dieses anführen und muss sich nun mit alten und neuen Tierwesen sowie aber, was die größere Herausforderung sein mag, mit der immer größer werdenden Anzahl von Grindelwald-Anhängern herumschlagen.