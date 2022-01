„Is‘ was, Doc?“: Legendärer Hollywood-Regisseur Peter Bogdanovich mit 82 Jahren gestorben

Anzeige

Los Angeles. Der legendäre Hollywood-Regisseur Peter Bogdanovich ist tot. Er starb am frühen Donnerstagmorgen (Ortszeit) in seinem Haus in Los Angeles eines natürlichen Todes, wie seine Tochter gegenüber US-Medien bestätigte. Bogdanovich wurde 82 Jahre alt.

Seinen großen Durchbruch feierte er, der als einer der wichtigsten Vertreter des „New Hollywood“ galt, mit seinem Film „Die letzte Vorstellung“, der acht Oscar-Nominierungen erhielt. Zu seinen bekanntesten Filmen gehören auch die Screwball-Komödie „Is‘ was, Doc?“ mit Barbra Streisand und Ryan O‘Neal aus dem Jahr 1972 sowie die ein Jahr später veröffentlichte Vater-Tochter-Komödie „Paper Moon“.

Auch als Schauspieler war Peter Bogdanovich immer wieder zu sehen, so hatte er unter anderem Rollen in der Mafiaserie „The Sopranos“ und in Quentin Tarantinos Filmen „Kill Bill Volumes 1 and 2“.