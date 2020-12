PAX auf Erden: Ikea stellt nach 70 Jahren seinen Katalog ein – eine Satire zum Abschied

Anzeige

Es ist das Ende einer Ära: Noch vor vier Jahren wurden 200 Millionen Exemplare des Ikea-Möbelkatalogs verteilt – in 32 Sprachen in mehr als 50 Ländern. Nun ist Schluss: Nach 70 Jahren wird das gedruckte Pamphlet eingestellt. Die Kunden sollen sich in Zukunft online und in den Filialen informieren.

Ikea-Gründer Ingvar Kamprad hatte den ersten Katalog 1951 noch von Hand persönlich zusammengestellt. Deutschland ist der umsatzstärkste Markt für den schwedischen Möbelgiganten. Allein hierzulande wurden 2019 noch 23 Millionen Kataloge verteilt. Die aktuelle und voraussichtlich letzte Ausgabe hat nur noch eine Auflage von 8,5 Millionen Exemplaren.

Aus für den gedruckten Katalog: Künftig gibt es Informationen zu den Ikea-Produkten nur noch online oder in den Filialen selbst. © Quelle: imago images/Joko

Nach dem Aus für den Otto-Katalog endet nun auch bei Ikea das Zeitalter des gedruckten Gesamtkatalogs. Wir dokumentieren die entsprechende Pressemitteilung des Unternehmens im Wortlaut (Vorsicht, Satire!).

„GODMORGON, liebe IKEA-Kunden!

Ihr HÄMTA es schon MÖRKT: Wir bei IKEA sind REALISTIK und ALLDAGLIG sehr VILLIG, ALDERN durch Neues zu ERSÄTTA. OMVÄXLANDE ist unsere Natur.

Manches ist zu NYTTIG, manches zu PLUFSIG oder zu KNUBBIG. Dann sagen wir KLIPPAN und klar: VÄGGIS damit, aber FLOTTIG! Nun haben wir BEHÄNDIG und SPONTAN entschieden: Obwohl er weltweit BEKANT und FABULÖS ist, wird unser HISTORISK Katalog eingestellt. Wie sagen: LADDA mal sein, der LACK ist ab! STOPP!

Anzeige

“So STABIL! Und STILFULL!”

Kein IKEA-Katalog mehr. Eine JÄRA geht zu Ende. Leider war das ERFORDERLIG. Denn DRYCK ist teuer, erst recht, wenn er so EFFEKTFULL und FANTASTISK ist und so clever GESTALTA. Wir wissen, dass der IKEA-Katalog ein FIFFIGT FENOMEN war. So STABIL! Und STILFULL! Und alle Seiten durchgehend NUMERÄR!

Anzeige

Aber man muss das RATIONELL betrachten. Die Kosten waren HOPPIG. Das hat unser KONTROLANT ausgerechnet. Der ist ziemlich PINGLA. Und beim Geld sind wir sehr SPECIELL und GRÄNSLÖS FÖRSIKTIK und betreiben mit großer INTENSITET die MAXIMERA des Profits.

Gewiss gibt es jetzt BROMMÖ bei manchen von euch, die es BEKVÄM fanden, DAGLIG und DIREKT im DOKUMENT zu blättern. Viele sind jetzt MULIG und wundern sich: Hej, IKEA, FRAKTA vielleicht mal die Kunden? Wir sind MYNDIG! Das ist schon HÄFTIGT! Da KRAGSTA doch zu viel! Wir fühlen uns schlecht BEHANDLA!

Leider kein VINTERGÄCK

Das ist aber leider kein VINTERGÄCK. Wir machen keine FAKSE. Wir HAMMARP uns das gut überlegt. Wir HATTEN keine Wahl. Es war RETSAM. Ihr fragt euch vielleicht: „APA warum? VOLMAR das wirklich? Ist das das BESTÅ? JUSTERA in diesem Jahr, zu diesem TIDPUNKT? Ich KANIST verstehen, was das nun wieder soll!“

Nein, es ist nicht IDEAL. Aber irgendwann ist halt SKUBB mit lustig. Und es gibt ja noch andere METOD, zum Beispiel das MIRAKULÖS Internet. Das ist nicht ganz so ROMANTISK und nicht immer ANVÄNDBAR, vor allem, wenn nach wenigen SEKOND der RUTER klemmt. Eine echte STRAPATS! Aber dann hilft euch bestimmt irgendein SCHLUMBERGERA.

Wir wünschen ein FRIDFULL und SINNLIG Jul

Wir wünschen euch nun ein FRIDFULL und SINNLIG Jul mit OFFENTLIG vielen SKÄNKÄ von IKEA. Lasst euch OPTIMAL OMSORG und BETYDLIG mit APTITLIG VITAMINER und PEPPARKAKOR. Denn VIKTIGT sind nur: eine KULINARISK FESTMÅLTID, danach ein paar SLUGGER SNÄPP – und PAX auf Erden.”

(Alle großgeschriebenen Worte sind Originalproduktnamen aus dem Sortiment von IKEA)