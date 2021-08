Chaotischer Start des Pangea-Festivals: Besucher müssen bis zu zwölf Stunden warten

Anzeige

Pütnitz. Auf den Betonpisten des ehemaligen Flugplatzes in Pütnitz, einem Ortsteil von Ribnitz-Damgarten in Mecklenburg-Vorpommern, stehen am Donnerstag Fahrzeuge – soweit das Auge reicht. Eigentlich sollte der Einlass auf das Gelände des Pangea-Festivals 2021 am Vormittag beginnen. Allerdings seien dann Scanner ausgefallen, mit denen die Tickets überprüft werden, heißt es von Mitarbeitenden des Festivals. Deswegen werden Hunderte Fahrzeuge erstmal auf die Flugplatz-Flächen geleitet, um die Straßen und Ortschaften in der Region zu entlasten.

Tausende Besucher harren in ihren Fahrzeugen aus – aber die Stimmung ist noch einigermaßen gut. An einigen Stellen wird zwischen Campern und Kombis zu Musik getanzt.

+++ Die „Ostsee-Zeitung” begleitet das Festival im Liveticker +++

Er habe in der Nacht vor der Eröffnung nur knapp 20 Minuten geschlafen, erzählt Festivalchef Hans Jensen Journalisten am Rande des großen Staus. Die Vorbereitung dieses Mammutprojekts sei ein wilder Ritt gewesen: Viel zusätzlicher Aufwand für das Corona-Pilotprojekt sei nötig gewesen, das in einem Bruchteil der Zeit organisiert werden musste, die sonst für das Festival zur Verfügung steht.

Zehntausende Virus-Tests sind erforderlich, um die Sicherheit zu gewährleisten. Jensen zeigt sich aber zuversichtlich, dass bald alle zügig auf das Gelände fahren können.

Kilometerlange Autoschlangen stehen vor dem Veranstaltungsgelände des Pangea Festivals 2021 auf dem ehemaligen Flugplatz in Pütnitz. © Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/

„Es ist schon sehr belastend“

Aber als am Mittag der Einlass öffnet, ist das Warten für viele Besucherinnen und Besucher noch lange nicht vorbei. „Wir sind zwar mit einer positiven Einstellung an die Sache herangegangen, sind aber jetzt ziemlich strapaziert worden“, erzählt der 22-jährige Julius, der aus Essen mit seinen Freunden zum Pangea-Festival nach Pütnitz gekommen ist.

Schon kurz nach 6.00 Uhr morgens habe seine Gruppe vor einem eigens für die Großveranstaltung eingerichteten PCR-Testzentrum in Rostock gewartet. Die Idee der Veranstalter war: Wenn nicht-geimpfte Festivalfans in Rostock einen PCR-Test machen, wird die Auswertung während der Fahrt nach Pütnitz fertig.

Dieses Testzentrum habe aber erst mit zwei Stunden Verspätung geöffnet, erzählt Julius weiter – und nun stehe die Gruppe am späten Nachmittag immer noch am Einlass, weil das PCR-Testergebnis aus Rostock nicht da sei: „Weil es ein Pilotprojekt ist, wollen wir eigentlich nicht zu sehr auf die Organisatoren schimpfen. Aber es ist schon sehr belastend.“ Trotzdem sei noch viel Vorfreude auf die kommenden Tage da.

„Wir haben hier die letzten Tage schon gearbeitet und wollten jetzt duschen, mussten dafür aber runter vom Zeltplatz und noch einen Test machen. Gerade sagt hier jeder etwas anderes, das ist etwas unorganisiert“, berichtet der 30-jährige Felix aus Berlin. Aber auch er zeigt Verständnis: Das Pangea-Festival unter Corona-Bedingungen sei einfach ein Mammutprojekt.

Erst nach 12 Stunden auf dem Festivalgelände

Die Anreisenden bleiben meist fair und lassen den Frust nicht an Mitarbeitenden aus. Die 22-jährige Luise aus Frankfurt am Main, die Corona-Testergebnisse kontrolliert, kann sich nicht beschweren: „Bisher bleiben alle freundlich. Wenn man zu so einem Festival kommt, weiß man ja auch, dass es bei der Anreise haken kann.“

Im Laufe des Donnerstags werden die Wartezeiten allerdings immer länger. In der langen Schlange vor der Ticketregistrierung erzählen Musikfans, dass sie schon seit acht Stunden warten. Andere Teilnehmende berichteten später, dass sie erst nach knapp 12 Stunden auf dem Gelände waren.

In der Nacht zu Freitag entschuldigen sich die Veranstalter dann für die Wartezeiten. Eine Sprecherin sagt der Deutschen Presse-Agentur, dass das Rostocker Testzentrum mittlerweile nach Pütnitz verlagert wurde, um dort nun doppelte Kapazitäten zu haben.

Die ganze Nacht seien mit Hochdruck Besucherinnen und Besucher am Einlass registriert worden, so die Sprecherin. Und das Sport- und Musikprogramm auf dem Gelände laufe mittlerweile auch. Bands spielen, Leute feiern und tanzen.

Gefühl wie vor der Corona-Pandemie

Eine Teilnehmerin, die erst nach 11,5 Stunden auf das Gelände kam, versichert, dass der Anreisestress auf dem Festival selbst schon fast vergessen sei. Alles fühle sich dort an wie vor der Corona-Pandemie, ein wenig surreal, aber sehr schön. Die Stimmung sei ausgelassen, alle seien glücklich über die Angebote.

Nach ersten Anschein klappt am zweiten Festivaltag dann auch die Anreise besser. Ankommende schätzen nun, dass sie am Einlass nur rund 30 Minuten brauchten – inklusive Corona-Test.