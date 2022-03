Von New Yorker Museum aussortierte Picasso-Skulptur wird versteigert

Anzeige

New York. Eine vom New Yorker Metropolitan Museum aussortierte Skulptur des spanischen Künstlers Pablo Picasso (1881-1973) könnte bei einer Versteigerung um die 30 Millionen Dollar (etwa 27 Millionen Euro) einbringen. Das Werk „Tête de femme (Fernande)“ aus dem Jahr 1909 solle im Mai in New York versteigert werden, teilte das Auktionshaus Christie‘s am Donnerstag mit.

Es handele sich um eines von zwei Exemplaren aus dem Besitz des Metropolitan Museums - weltweit gibt es laut Auktionshaus um die 20 Exemplare der kubistischen Frauenkopf-Skulptur. Die Einnahmen aus der Versteigerung sollten für künftige Erwerbungen des Metropolitan Museums genutzt werden.