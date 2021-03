Zehn Nominierungen: Filmbiografie „Mank“ geht als Favorit ins Oscars-Rennen

Anzeige

Los Angeles. Mit zehn Nominierungen ist die Filmbiografie „Mank“ der diesjährige Oscarfavorit. Der Film von Regisseur David Fincher ist unter anderem als bester Film sowie für die beste Regie und die beste Musik nominiert, wie die Oscar-Akademie am Montag in Los Angeles bekanntgab. Außerdem wurde Gary Oldman für seine Rolle darin als bester Hauptdarsteller nominiert, Amanda Seyfried als beste Nebendarstellerin.

Dahinter reihen sich sechs Filme mit jeweils sechs Nominierungen: „The Father“, das Drama „Minari - Wo wir Wurzeln schlagen“ über eine koreanisch-amerikanische Familie, die Filmbiografie „Judas and the Black Messiah“, das Road-Movie „Nomadland“, „Sound of Metal“ und der Gerichtsthriller „The Trial of the Chicago 7“. Hollywoods höchste Auszeichnungen sollen am 24. April verliehen werden.

In der wichtigsten Kategorie Film sind „Mank“, „Nomadland“, „Minari - Wo wir Wurzeln schlagen“, „The Trial of the Chicago 7“, „Sound of Metal“, „Promising Young Woman“, „The Father“ sowie „Judas and the Black Messiah“ nominiert.

