Hans Zimmer wieder für Oscar nominiert – Maria Schraders „Ich bin dein Mensch“ nicht in der Endrunde

Los Angeles. Star-Komponist Hans Zimmer (64) könnte eine weitere Oscar-Trophäe gewinnen. Der gebürtige Frankfurter holte am Dienstag mit der Filmmusik für das Science-Fiction-Drama „Dune“ die zwölfte Oscar-Nominierung in seiner langen Hollywood-Karriere.

Neben Zimmer sind unter anderem Kollegen wie Jonny Greenwood („The Power of the Dog“) und Alberto Iglesias („Parallele Mütter“) unter den fünf Preisanwärtern, wie die Oscar-Akademie mitteilte. Die 94. Oscar-Verleihung soll am 27. März in Hollywood stattfinden.

Mit der atmosphärisch-drohenden Filmmusik zu dem bildgewaltigen Science-Fiction-Film „Dune“ hatte Zimmer im Januar bereits den Golden Globe in der Sparte „Beste Filmmusik“ gewonnen. Seine bisher einzige Oscar-Trophäe nahm der Wahl-Kalifornier 1995 für die Untermalung des Zeichentrickfilms „Der König der Löwen“ entgegen.

Maria Schraders „Ich bin dein Mensch“ nicht im Oscar-Rennen

Die deutsche Tragikomödie „Ich bin dein Mensch“ hat es dagegen nicht in die Oscar-Endrunde geschafft. Maria Schraders futuristischer Film war nach einer Vorauswahl im Dezember zunächst einer von fünfzehn Kandidaten in der Sparte „International Feature Film“ gewesen. Am Dienstag gab die Oscar-Akademie nun die fünf Finalisten bekannt. Darunter sind die Filme „Drive my Car“ (Japan), „The Hand of God“ (Italien) und „Compartment No 6“ (Finnland).

„Ich bin dein Mensch“ mit Hauptdarstellerin Maren Eggert dreht sich um eine Wissenschaftlerin, die einen humanoiden Roboter (Dan Stevens) als Partner testen soll.

Der letzte für den sogenannten Auslands-Oscar nominierte deutsche Film war 2019 „Werk ohne Autor“ von Florian Henckel von Donnersmarck. Die Auszeichnung ging damals an das mexikanische Drama „Roma“. Donnersmarck hatte 2007 mit seinem Regiedebüt „Das Leben der Anderen“ zuletzt den Oscar nach Deutschland geholt.

„The Power of the Dog“ ist der diesjährige Oscarfavorit

Mit zwölf Nominierungen ist der Film „The Power of the Dog“ der diesjährige Oscarfavorit. Das Drama ist unter anderem als bester Film nominiert, wie die Oscar-Akademie am Dienstag in Los Angeles bekanntgab. Auch die neuseeländische Regisseurin Jane Campion sowie Benedict Cumberbatch und Jesse Plemons, die zwei Brüder spielen, die in den 1920ern gemeinsam eine Ranch in Montana betreiben, erhielten Nominierungen.

Zehn Nominierungen erhielt das Science-Fiction-Epos „Dune“ des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve. Auch Filme wie „West Side Story“ und „Belfast“ haben mehrere Gewinnchancen.