Deutscher Film „Ich bin dein Mensch“ und Komponist Hans Zimmer auf Oscars-Shortlist

Los Angeles. Der deutsche Film „Ich bin dein Mensch“ hat im Oscar-Rennen eine weitere Hürde mit Erfolg genommen. Maria Schraders futuristische Tragikomödie schaffte es auf die sogenannte Shortlist von insgesamt fünfzehn Kandidaten, wie die Oscar-Akademie im kalifornischen Beverly Hills am Dienstag (Ortszeit) mitteilte. 93 Länder hatten sich für 2022 um den Oscar in der Sparte „International Feature Film“ beworben.

„Ich bin dein Mensch“ Mitte September fürs Oscar-Rennen ausgewählt

Neben „Ich bin dein Mensch“ kamen unter anderem die Filme „Große Freiheit“ (Österreich), „Drive my Car“ (Japan), „The Hand of God“ (Italien), „Compartment No 6“ (Finnland), „Flee“ (Dänemark) und „A Hero“ (Iran) in die Vorauswahl.

„Ich bin dein Mensch“ war Mitte September von German Films, der Auslandsvertretung des deutschen Films, für das Oscar-Rennen ausgewählt worden. Maren Eggert spielt darin eine Wissenschaftlerin, die einen humanoiden Roboter (Dan Stevens) als Partner testen soll.

Komponist Hans Zimmer ebenfalls auf Shortlist

Der deutsche Komponist Hans Zimmer (64) ist ebenfalls im Oscar-Rennen weitergekommen. Der Musiker schaffte es mit seinen Kompositionen für das Science-Fiction-Drama „Dune“ und für den Bond-Streifen „Keine Zeit zu sterben“ gleich zweifach auf eine Shortlist von fünfzehn Anwärtern, wie die Oscar-Akademie in Beverly Hills am Dienstagnachmittag (Ortszeit) bekanntgab.

Mit Zimmer sind unter anderem die Komponisten Jonny Greenwood („The Power of the Dog“), Alexandre Desplat („French Dispatch“) und Germaine Franco („Encanto“) im Rennen. Am Ende werden von jeder Shortlist fünf Kandidaten bestimmt. Die Oscar-Nominierungen in allen Sparten für die 94. Academy Awards werden am 8. Februar verkündet. Die Preisvergabe soll am 27. März über die Bühne gehen.

Zimmer war zuletzt 2018 in der Oscar-Endrunde

Zimmer war zuletzt 2018 in der Oscar-Endrunde. Der gebürtige Frankfurter holte damals mit der Filmmusik für Christopher Nolans Kriegsdrama „Dunkirk“ seine elfte Nominierung. Für „Der König der Löwen“ nahm Zimmer 1995 den Oscar entgegen. Er lebt seit Jahrzehnten in den USA und zählt zu den erfolgreichsten Komponisten in der Kinobranche.