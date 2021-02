Oscar-Verleihung 2021 soll an mehreren Standorten stattfinden

Anzeige

Los Angeles. Die Oscar-Verleihung soll in diesem Jahr an mehreren Orten gleichzeitig stattfinden. Das Dolby Theatre in Los Angeles, wo seit 2001 die begehrten Filmpreise vergeben werden, sei nur einer der Veranstaltungsorte, von denen aus die Zeremonie am 25. April live ausgestrahlt werde, sagte ein Sprecher der Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Mittwoch.

Wegen Corona um zwei Monate verschoben

Konkrete Pläne für den Ablauf der Show sind bisher nicht bekannt. Aber die Oscar-Akademie sei entschlossen, eine Preisverleihung zu organisieren, wie sie es noch nie gegeben habe und dabei gleichzeitig die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten zu wahren, sagte der Sprecher. Erfolgsregisseur Steven Soderbergh, „Erin Brokovich“-Produzentin Stacey Sher und der erfahrene Fernsehshow-Macher Jesse Collins planen das Event.

Wegen der Corona-Pandemie wurde die Oscar-Verleihung um zwei Monate verschoben. Die Golden Globes sollen in diesem Jahr ebenfalls verspätet am 28. Februar vergeben werden. Auch über den Ablauf dieser Zeremonie ist noch wenig bekannt, außer dass sie zeitgleich an der Ost- und an der Westküste stattfinden soll.