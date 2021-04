Oscar-Preisträger erinnern an Opfer von Polizeigewalt

Anzeige

Los Angeles. Durch Regina King hatten die Oscars von Beginn an einen politischen Untertitel: Polizeigewalt gegen das schwarze Amerika. „Wenn die Dinge letzte Woche anders gelaufen wären, hätte ich heute keine hochhackigen Pumps an, sondern Kampfstiefel“, sagte die Schauspielerin. King kündigte an, dass sie auf die Straße gegangen wäre, hätte die Jury in Minneapolis den ehemaligen Polizisten Derek Chauvin nicht wegen Mordes an George Floyd verurteilt.

Travon Free, der in der Kategorie „Bester Kurzfilm“ gewonnen hatte, schockte zu Beginn seiner Siegesrede mit den Worten: „Heute erschießen die Cops drei Menschen. Morgen erschießen die Cops drei Menschen. Und die Opfer sind überdurchschnittlich viele Schwarze“, sagte der Schauspieler auf der Bühne.

Konservative Medien wettern gegen die Oscars

Wie die Reden im konservativen Amerika ankamen, machte die Überschrift beim Trump-Haussender „Fox News“ deutlich: „Reiche Hollywood-Elite verwandelt die Oscars in ein linke Hassreden-Kampagne gegen Cops – und das ist erst der Anfang“, hieß es dort. Die rechtspopulistische Webseite „Breitbart News Network“ wetterte: „Das linke Hollywood hat das einst so beliebte jährliche Ritual in eine vorlaute Belehrung über Vielfältigkeit verwandelt – während ein Promi nach dem anderen antritt, um die Hälfte des Landes zu beleidigen“, schrieb die Meinungswebsite.

Gesundheitspolitik ein Thema in den Werbepausen

Politik spielte auch in den Werbepausen eine Rolle. Die Schauspielerinnen Susan Sarandon und Cynthia Erivo setzten sich für neues Gesundheitsgesetz ein. „Power to the Patients“ (deutsch: „Macht den Patienten“) soll die Krankenhäuser dazu zwingen, Patienten vor der Behandlung eine genaue Kostenaufstellung über die zu zahlende Selbstbeteiligung zu geben. Bislang bekommen Patienten erst nach der Entlassung Rechnungen – oft über Zehntausende von Dollar – die die Versicherungen meist nicht übernehmen. „Die Krankenhäuser haben uns lange genug ausgenommen“, klagt Sarandon.