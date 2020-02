Anzeige

Anzeige

In der Oscarverleihung 2020 wurden in insgesamt 24 Kategorien Schauspieler, Regisseure und viele mehr für ihre Filme ausgezeichnet. Das sind die Top-5-Filme der diesjährigen Verleihung:

Als „Bester Hauptdarsteller" wurde Joaquin Phoenix für seine Rolle in „Joker“ ausgezeichnet. Der Film läuft aktuell im Kino, ist ab dem 20. Februar aber auch über iTunes erhältlich. Bis er auch auf DVD und Blu-Ray erscheint dauert es noch ein wenig länger: Ab dem 12. März soll es verschiedene Editionen zu kaufen geben.

Bildergalerie Die schönsten Bilder der Oscarsverleihung 2020 1 von 21 1 von 21 Schauspielerin Scarlett Johansson kommt zu der 92. Verleihung der Academy Awards in das Dolby Theatre. @ Quelle: John Locher/AP/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Renée Zellweger gewann den Oscar als „Beste Haupdarstellerin“ für ihre schauspielerische Leistung in „Judy“. Der Film ist ebenfalls aktuell im Kino zu sehen. Hier müssen die Fans allerdings deutlich länger warten, bis sie ihn im „Heimkino“ sehen können. Die DVD und Blu-Ray ist erst ab dem 30. Juni erhältlich.

Anzeige

Als „Beste Nebendarstellerin“ konnte sich Laura Dern in „Marriage Story“ behaupten. Schon seit dem 6. November ist der Film auf Netflix verfügbar, andere Streamingdienste bieten ihn aktuell jedoch nicht an.

In der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ war Brad Pitt der glückliche Gewinner. Er bekam den Oscar für die Rolle des Cliff Booth in „Once Upon a Time in Hollywood“. YouTube, Google Play und Amazon Prime Video bieten den Film an, und auch auf DVD und Blu-Fay ist er bereits erhältlich.

Anzeige

Bildergalerie Oscars 2020: Die schönsten Outfits vom roten Teppich 1 von 21 1 von 21 Sigourney Weaver. @ Quelle: Getty Images

Für eine große Überraschung sorgten die zahlreichen Auszeichnungen für den südkoreanischen Film „Parasite“. Dieser läuft nach wie vor im Kino, kann aber auf Amazon Video schon vorbestellt werden. Ab dem 5. März gibt es ihn dann auch auf DVD und Blu-Ray.

RND/lth