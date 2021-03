Oscar 2021: Das sind die Nominierungen für den wichtigsten Filmpreis

Los Angeles. Mit zehn Nominierungen ist die Filmbiografie „Mank“ der diesjährige Oscarfavorit, dahinter reihen sich sechs Filme mit jeweils sechs Nominierungen: „The Father“, das Drama „Minari – Wo wir Wurzeln schlagen“ über eine koreanisch-amerikanische Familie, die Filmbiografie „Judas and the Black Messiah“, das Road-Movie „Nomadland“, „Sound of Metal“ und der Gerichtsthriller „The Trial of the Chicago 7“.

Bester Film

The Trial of the Chicago 7

Judas and the Black Messiah

Beste Regie

Beste Hauptdarstellerin

Andra Day – The United States vs. Billie Holiday

Bester Hauptdarsteller

Beste Nebendarstellerin

Bester Nebendarsteller

Leslie Odom Jr. - One Night In Miami

Lakeith Stanfield – Judas and the Black Messiah

Daniel Kaluuya – Judas and the Black Messiah

Sacha Baron Cohen – The Trial of the Chicago 7

Bestes Originaldrehbuch

The Trial of the Chicago 7

Judas and the Black Messiah

Bestes adaptiertes Drehbuch

One Night In Miami

Bester internationaler Film

The Man Who Sold His Skin

Bester Animationsfilm

Bester Dokumentarfilm

Beste Kamera

The Trial of the Chicago 7

Judas and the Black Messiah

Bestes Kostümdesign

Bester Schnitt

The Trial of the Chicago 7

Bester animierter Kurzfilm

If Anything Happens I Love You

Bester Kurzfilm

Bester Dokumentar-Kurzfilm

Do Not Split

Beste Filmmusik

Bester Filmsong

Fight for You – Judas and the Black Messiah

Hear My Voice – The Trial of the Chicago 7

Husavik – Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga

Io Si – Du hast das Leben vor dir