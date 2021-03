Oktoberfest 2021? Oberbürgermeister Dieter Reiter ist „sehr skeptisch“

Anzeige

München. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat Zweifel an einem Oktoberfest in diesem Jahr. Auf die Frage: „Kann die Wiesn heuer stattfinden?“ antwortete er nach Angaben des „Münchner Merkurs“ in einer digitalen Bürgersprechstunde: „Man darf sehr skeptisch sein.“ Spätestens im Mai solle die Entscheidung fallen, sagte Reiter. „Aber ich würde keine Wetten auf ein Oktoberfest 2021 abschließen.“

Schon im vergangenen Jahr war die Wiesn wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden - ein schwerer Schlag für München.