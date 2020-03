"Ode an die Freude" am Sonntag, 18 Uhr: Musiker in Deutschland geben Balkon-Konzert

Anzeige

Hannover. Seit der Coronakrise erklingt von vielen Balkonen Musik - vor allem in Italien. Jetzt wollen auch deutsche Musiker nachziehen: Am Sonntag um 18 Uhr wollen sie von ihren Balkonen das Beethoven-Stück “Ode an die Freude” spielen und singen.

Initiiert wurde die Aktion mitunter von Musikern des Staatsorchesters Stuttgart sowie Mitgliedern der Stuttgarter Philharmoniker und des Kammerorchesters Stuttgart. Nach dem Vorbild des “Flashmob sonoro” sollen alle Profimusiker und Musikbegeisterte auf ihren Balkonen und an geöffneten Fenstern für die Stadt musizieren, appellierte die Staatsoper Stuttgart. Dies sei ein “Zeichen für Solidarität und Lebensfreude”.

#CoronaVirusDE



Freude schöner Götterfunken!



Die „Ode an die Freude“ von vielen Balkonen.



Gespielt von Musikern des Staatsorchesters, der Philharmoniker & des Kammerorchesters.



Am Sonntag, 22.3., um 18 Uhr.#stuttgartmusiziertdaheimhttps://t.co/ed2iCcAhOs — Sven Matis (@svmatis) March 18, 2020

Hymne Europas

Die Aktion gilt aber nicht nur für Stuttgart, sondern für ganz Deutschland. In Bayern etwa haben unzählige Musiker angekündigt, an der Aktion teilzunehmen. Das Balkon-Konzert solle ein Zeichen der Solidarität für alle in der Corona-Krise sein, erklärt der Nordbayerische Musikbund auf seiner Website.

Die Wahl auf das Finalwerk aus Beethovens 9. Symphonie fällt nicht zufällig. Beethoven feiert in diesem Jahr sein 250. Geburtstagsjubiläum - zudem handelt es sich bei dem Werk um die Hymne Europas.

“Ode an die Freude”: Text von Schiller

Der Text zum von Beethoven komponierten Stück stammt von Friedrich Schiller, dessen Gedicht “An die Freude” in der ursprünglichen Fassung neun Strophen und einen Refrain umfasst. Das ist der Text der ersten Strophe und des ersten Refrains:

Erste Strophe

Freude, schöner Götterfunken,

Tochter aus Elisium,

Wir betreten feuertrunken

Himmlische, dein Heiligthum.

Deine Zauber binden wieder,

was der Mode Schwerd getheilt;

Bettler werden Fürstenbrüder,

wo dein sanfter Flügel weilt.

Refrain

Seid umschlungen Millionen!

Diesen Kuß der ganzen Welt!

Brüder – überm Sternenzelt

muß ein lieber Vater wohnen.





RND/msc