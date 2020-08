Nura: “Ich habe schon so viel Sexismus erlebt, da kann ich über die Jungs eigentlich nur noch lachen.”

Anzeige

Hallo Kristian.

Hallo Nura. Wenn Sie das Gespräch so beginnen, kann ich mir die Frage eigentlich sparen, ob wir uns lieber duzen oder siezen wollen.

Lass uns auf jeden Fall du sagen.

Ok, sehr gern. Nura, du bist mit deiner Familie im Alter von drei Jahren aus Kuwait nach Deutschland gekommen. Du bist anfangs in Asylbewerberheimen aufgewachsen und weißt, was es heißt, sich nicht alles leisten zu können. Heute bist du ein erfolgreicher Rapstar. Kann das jeder schaffen?

Ja! Ich hoffe einfach, dass sich die Leute von nichts unterkriegen lassen und mein Buch als Motivation verstehen, es auch zu versuchen.

Lebensgeschichte musste als Buch erscheinen

Du bist Rapperin und Sängerin. Du könntest dein Leben und deine Geschichten auch in Songs erzählen. Warum hast du dich entschieden, ein Buch zu schreiben?

Das wäre wahrscheinlich das längste Album der Geschichte geworden, wenn ich meine Lebensgeschichte zu einem Album gemacht hätte. Es hätte auch kein Interview geben können, in dem ich das alles so umfangreich hätte erklären können. Und deshalb war es richtig, das Buch zu schreiben.

Aber willst du mit dem Buch auch irgendetwas erreichen?

Zunächst wollte ich mir alles mal von der Seele schreiben. Aber ich will erreichen, dass ich Leute damit mutiger mache, an sich zu glauben, auch wenn sie aus ärmlicheren Verhältnissen kommen. Und dass es einen Push für Menschen gibt, die ähnlich aufgewachsen sind wie ich. Die dann sagen: Krass, die hatte ja dieselben Probleme wie ich und hat sich nicht unterkriegen lassen.

Du beschreibst deine alleinerziehende Mutter als eine Frau, die sich viel um euch vier Kinder gekümmert und viel gearbeitet hat. Trotzdem bist du im Alter von 13 Jahren von zu Hause abgehauen und in ein Heim gezogen. Warum?

Weil ich unbedingt akzeptiert werden wollte. Ich wollte, dass meine Mutter mich so wahrnimmt, wie mich meine Freunde kennen. Es gibt ja viele Jugendliche, bei denen die Eltern nicht wissen, wie ihre Kinder drauf sind. Man verhält sich vor den Eltern anders. Und bei mir war es schon als Kind so, dass ich nicht wollte, dass meine Freunde die eine Nura kennen und meine Mutter eine andere. Das stand immer an erster Stelle, dass meine Mutter mich so lieben sollte, wie ich bin – mit allen Fehlern.

Und was ist draus geworden?

Es ist super gelaufen, dafür, dass ich eine lange Zeit mit meiner Familie nichts zu tun hatte und komplett alleine war. Es war ein langer Weg. Aber im Endeffekt hat sich der Weg trotz der Einsamkeit zwischendurch echt gelohnt. Ich würde im Nachhinein nichts verändern. Weil mich im Endeffekt all diese Dinge zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Wenn ich nicht mit 13 ins Heim gegangen wäre, weiß ich nicht, ob ich heute Rapperin wäre und in Berlin leben würde.

Ihre Mutter ist Nuras größter Fan

Deine Mutter ist gläubige Muslima. Du bist westlich geprägt. War das auch ein Grund für die Konfrontationen?

Ja, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt wollte ich nur zeigen, dass nicht alle Muslime gleich sind. Muslim zu sein heißt nicht, ich werde gezwungen, ein Kopftuch zu tragen oder dass ich jemanden heiraten muss, den ich nicht kenne oder sonst was. Sondern es gibt auch moderne Muslime, die sehr religiös sind und trotzdem mit der modernen Art voll klarkommen.

Und deine Mutter hat das akzeptiert?

Ja, mega. Sie ist mein größter Fan. Und ich habe im Laufe der Jahre viel dazugelernt. Mittlerweile habe ich ein ganz anderes Gefühl dafür, wie meine Mama mit 22 Jahren und vier Kindern allein durch ich weiß nicht wie viele Länder geflüchtet ist, um uns hier dieses Leben zu ermöglichen. Da habe ich heute eine ganz andere Sichtweise auf meine Mutter. Ich vergöttere diese Frau, ich verehre sie. Sie ist eine starke Frau. Das habe ich als Kind nicht so gesehen. Da war nur ich mir wichtig. Wir haben beide mittlerweile gelernt, dass wir verschieden sind, aber uns unglaublich lieben und dass uns nichts trennen kann.

Nura hofft, noch in diesem Jahr ihr neues Album zu veröffentlichen. © Quelle: Ullstein

Deine Familie und du, Ihr habt nicht viel Geld gehabt in deiner Kindheit und Jugend, alles musste sich deine Mutter vom Munde absparen. Gibst du dafür heute richtig viel Geld aus?

Nein. Ich gönne mir eigentlich nur einen Luxus, und das ist Essen. Das heißt nicht, dass ich in schicke Restaurants gehe, sondern ich bestelle wahnsinnig gern Essen. Ich liebe es.

Keine teure Kleidung?

Ich bin dankbar, dass ich heute viele Klamotten von Modeunternehmen geschenkt bekomme. Ich trage jetzt Sachen von Marken, bei denen meine Mutter vier Monate sparen musste, um uns davon etwas zu kaufen. Aber ich war nie ein materialistischer Mensch, ich brauche keine teuren Designersachen in meinem Leben. Ich bin bislang ohne Gucci klargekommen und werde es mit Sicherheit auch weiterhin.

Nuras einziger Luxus heißt Essen bestellen

Aber Essen bestellen ist ja nun wirklich ein sehr bescheidener Luxus. Vor allem in der Rapwelt, in der du dich bewegst, geht es ja um ganz andere Dinge: um große Autos, schöne Villen, Gold, dicke Ringe am Finger.

Das stimmt. Ich muss auch zugeben, dass ich von meinem ersten größeren Geld, das ich verdient habe, ein Auto gekauft habe. Allerdings nicht für mich, sondern ich habe meinem kleinen Bruder einen Smart geschenkt. Er hatte seinen Führerschein gemacht, aber war drei Jahre lang nicht mehr gefahren, weil er kein Geld für ein Auto hatte. Das wollte ich ändern. Ich habe ihm extra einen Smart gekauft, weil ich Angst hatte, dass er anfangs mit einem Riesenauto nicht klarkommt. Und meiner Mutter habe ich ihre Wunschküche gekauft.

Dir selbst hast du dir nichts gegönnt?

Doch. Mir und meiner Schwester habe ich von meinem ersten Geld einen Flug in die Dominkanische Republik spendiert. Das war Ende des vergangenen Jahres, und es war das erste Mal, dass ich eine so große Summe irgendwohin überwiesen habe. Das war für mich schon crazy. Du merkst, ich versuche mehr, meine Familie mit irgendwelchen Dingen zu beeindrucken. Und bei denen ziehen Gucci-Sachen oder so etwas nicht.

Ich kann immer noch nicht glauben, dass du dir nichts Besonderes kaufst.

Ich habe ehrlich gesagt keine Wünsche. Obwohl, warte mal, eins fällt mir doch ein.

Die ewige Suche nach Nuras Socken

Aha, ich wusste es.

Ich wünsche mir zu Weihnachten – ich habe Weihnachten auch Geburtstag – immer Socken. Weil meine ganzen Socken immer auf der Tour verloren gehen. Ich weiß nicht, warum. Ich gehe mit 16 Paaren auf Tour und komme nur mit zwei wieder.

Socken?

Die gehen überall verloren, in der Waschmaschine und so. Deshalb wünsche ich mir immer Socken, auch von meinen Fans. Ich bekomme mittlerweile auch von meinen Fans auf der Tour welche geschenkt. Weil die wissen, dass das Einzige ist, was mir fehlt. Wenn du mich fragst, was mir noch fehlt: Mir fehlt gar nichts.

Kommen wir zu einem ernsteren Thema. In den vergangenen Wochen wurde auch in Deutschland viel über Rassismus gesprochen. Wie sind deine Erfahrungen mit Rassismus?

Hier in Deutschland habe ich auf jeden Fall schon Rassismus erlebt, schon oft genug. Es ist halt dieser Standardrassismus. Nicht dass ich mal zusammengeschlagen wurde, aber Alltagsrassismus ist mir so oft passiert, dass ich es mittlerweile schon als normal empfinde. Und da wundert es mich schon, dass es Politiker gibt, die behaupten, wir hätten hier keinen Rassismus. Das können die ja wohl nicht beurteilen, weil das weiße Männer sind, die einfach noch nie Rassismus erlebt haben. Das wird dann immer runtergespielt. Wenn man Rassismus runterspielt, ist das sehr eklig für die Opfer. Wenn man sexuelle Belästigung runterspielt , ist das auch sehr eklig für die Opfer. Man hat dann als Opfer das Gefühl, die Menschen halten nicht zu einem.

“Dieses Ihr und Wir, das gefällt mir nicht”

Wie äußert sich Alltagsrassismus?

Das ist sehr vielfältig. Ein Beispiel: Wenn ich in eine Bahn einsteige – also vor Corona – und mich auf einen Platz setze, passiert es nicht selten, dass eine ältere Dame sofort die Handtasche auf die andere Seite stellt.

Weil sie denkt, du klaust ihr was.

Klar. Mal anders herum: Wenn die ältere Dame eingestiegen wäre und es wäre kein Sitzplatz frei gewesen, wäre ich die Erste gewesen, die aufsteht. Ich denk mir dann: Ach Omi, ich habe dir doch noch nie etwas getan. Warum hast du denn schon jetzt was gegen mich, ohne dass du mich überhaupt schon kennengelernt hast? Es ist nur die Hautfarbe, die dazu führt, dass solche Leute sagen: Das ist eine von denen. Und dieses Ihr und Wir, das gefällt mir nicht.

In Folge von Black Lives Matter gab es vor einigen Wochen auch in Deutschland eine große Debatte über Rassismus, über das Leben dunkelhäutiger Menschen hier. Hast du das Gefühl, dass sich dadurch irgendwas verbessert hat, oder ist das eine dieser Debatten, die zwei, drei Wochen mit viel Elan geführt werden, und am Ende ändert sich nichts?

Der Hype war da. Das Thema hat auch die berechtigte Aufmerksamkeit bekommen. Aber leider verschwindet der Hype schon wieder. Leute gehen wieder ihren normalen Weg, posten nichts mehr zu dem Thema, diskutieren weniger darüber.

Raptexte von Männern sind oft frauenfeindlich und homophob. Wie behauptet man sich in dieser Rapwelt eigentlich als bisexuelle Frau?

Ich komme eigentlich gut klar. Ich habe mittlerweile schon so viel Sexismus erlebt, da kann ich über die Jungs eigentlich nur noch lachen. Ich nehme die gar nicht so ernst. Ich mache das auf meine Art und Weise. Im Moment sitze ich an meinem neuen Album, und da gibt es den einen oder anderen Song, der dieses Thema behandelt. Ich reagiere gern mit Humor auf solche Dinge.

Neues Album erscheint vielleicht noch in diesem Jahr

Wann erscheint dein neues Album?

Das kann ich leider noch nicht genau sagen.

Noch in diesem Jahr?

Ich hoffe, noch dieses Jahr, ja.

Bei vielen Rappern ähneln sich Texte und Themen. Muss es beim Rap immer um Sex, große Autos, Bling Bling und so weiter gehen?

Wenn ein Rapper ein Album über eine bestimmte Problematik macht und das nächste Album dann wieder über dieselbe Problematik und die nächsten genauso, dann würde ich als Fan sagen: “Gimme more, man! Das haben wir doch schon beim letzten Album durch.”

Und als Künstlerin?

Sehe ich das genauso. Die meisten Rapper haben doch geile Storys zu erzählen. All die Rapper mit migrantischen Wurzeln haben alle voll die krassen Lebensstorys. Aber man hört ganz oft nur dieses 08/15-Gerappe: “Ich war im Knast / Mama hat geweint / ich hab ihr die Träne weggewischt.” Klar können sich damit viele identifizieren. Aber ich frage dann: Warum warst du im Knast? Was ist da passiert? Erzähl doch mal! Was waren die Momente im Knast, in denen du geweint hast? Jeder Rapper könnte noch viel deepere, krassere persönliche Sachen erzählen. Aber damit macht man sich natürlich verletzbar. So wie ich mich jetzt mit meinen Buch verletzbar mache. Aber das ist mir so egal.

Bis heute weiß sie nicht die wahren Gründe des Aus von SXTN

Deine ersten Erfolge hast du gemeinsam mit deiner Kollegin Juju als Duo SXTN gesammelt. Irgendwann hat Juju das Ende von SXTN verkündet, und du weißt bis heute nicht, warum. In deinem Buch äußerst du jetzt erstmals deine Sicht auf das Ende. Warum in dieser Form?

Mir war klar: Ich werde das nicht in einen Song packen, das ist so eine lange Geschichte, das geht einfach nicht. Und es wäre komisch gewesen, ein Buch über mein Leben zu schreiben und diesen ganzen Part wegzulassen. Das ist meine Biografie, und die Zeit mit Juju gehört ja zu meinem Leben dazu. Außerdem war es für mich notwendig, weil ich den Menschen, die ich liebe, meinen Fans, den Leuten in meinem Umfeld eine Erklärung schuldig gewesen bin. Ich habe ganz lange nichts dazu gesagt. Und meine Leute sollten endlich mal auch meine Seite hören. Ich finde, zu einer Geschichte gehören immer zwei Seiten. Und ich finde, jeder sollte die Freiheit haben, auch etwas dazu sagen zu dürfen.

Die Trennung von SXTN-Mitglied Juju beschäftigt Nura bis heute. © Quelle: imago/HMB-Media

Man hat beim Lesen aber das Gefühl, dass du selbst nach einer Erklärung suchst.

Ja, die habe ich bislang ja auch von Juju noch nicht bekommen.

Hoffst du, dass Juju dir irgendwann nochmal erklärt, warum sie sich so verhalten hat und nicht mit dir redet.

Ich hoffe da gar nichts. Aber ich würde mir eine Versöhnung wünschen. Sie wird ihre Gründe gehabt haben, ich erzähle ja auch, was meine Problematik mit ihr war.

Der Lebenstraum, die Welt zu verändern

Kann man durch Musik politisch etwas erreichen?

Ich hoffe sehr. Es war schon immer ein Traum von mir, die Welt zu verändern. Ob jetzt mit Musik oder Schauspielerei oder was anderem ist egal. Wenn ich in fünf Jahren Motivationstrainer werde oder mein eigenes Jugendzentrum gründe und damit die Welt ein bisschen verändere, reicht das schon. Im Moment ist das ein Grund, warum ich Musik mache

Du erzählst in deinem Buch, dass es als Kind immer dein Traum war, bei McDonald’s Geburtstag zu feiern. Hast du das mittlerweile mal nachgeholt?

Nein. Habe ich immer noch nicht. Und das ist eine wunde Stelle, denn ich glaube, das Angebot gibt es nicht mehr. Ich muss mich aber mal informieren, ob das noch irgendwo in Deutschland geht. Wenn es noch möglich ist, möchte ich das noch immer gern machen. Den Traum möchte ich mir noch verwirklichen.

Jetzt wäre doch die Zeit, die den Traum aus deiner Kindheit zu erfüllen.

Ich verwirkliche mir sowieso gerade jeden einzelnen Wunsch, den ich als Kind hatte. Und bis auf eine eigene Radiosendung habe ich alles erreicht.

