Nummer-1-Alben in fünf Jahrzehnten: Kylie Minogue schreibt Musikgeschichte

Anzeige

Anzeige

Madonna ist das nicht gelungen, Mariah Carey nicht und jüngeren Kolleginnen wie Taylor Swift schon gar nicht: Kylie Minogue (52) ist die erste Sängerin, die in fünf verschiedenen Jahrzehnten den Sprung an die Spitze der britischen Albumcharts geschafft hat. Vorher war dieses Kunststück nur vier männlichen Kollegen gelungen: Paul McCartney, John Lennon, Paul Weller und David Gilmour.

Minogues 15. Studioalbum „Disco“ verkaufte sich in Großbritannien zum Start mehr als 55.000 Mal, mehr als jedes andere in der vergangenen Woche. Es ist damit auch ihr achtes Nummer-1-Album in Großbritannien, damit hat sie sich in dieser Kategorie vor Elton John, Cliff Richard und George Michael an die Spitze geschoben, wie die BBC berichtet.

„Mir fehlen die Worte“

„Mir fehlen die Worte. Danke an alle, die dieses Album unterstützt haben. Ich bin so bewegt, dass es eure Herzen erreicht hat, ich liebe das“, sagte Minogue.

Anzeige

Kylie Minogues Nummer-1-Alben in Großbritannien:

Anzeige