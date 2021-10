New Yorker Guggenheim Museum zeigt große Kandinsky-Ausstellung

Anzeige

New York. In seiner berühmten Rotunde zeigt das New Yorker Guggenheim Museum seit Freitag eine große Ausstellung mit Werken des russischen Künstlers Wassily Kandinsky (1866-1944). Mehr als 80 Werke des Künstlers, der auch lange Zeit in Deutschland lebte, seien in der Rotunde zu sehen, teilte das Museum mit. „Die Präsentation überdenkt Kandinskys Karriere neu - nicht als festgesetzten Weg vom Repräsentativen zum Abstrakten, sondern als kreisförmige Passage durch anhaltende Themen, immer im Streben nach dem dominanten Ideal: dem Impuls nach spirituellem Ausdruck.“

Die Ausstellung „Vasily Kandinsky: Around the Circle“ soll bis zum 5. September 2022 zu sehen sein.