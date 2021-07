New York: Konzert für 60.000 Menschen mit Bruce Springsteen und Jennifer Hudson geplant

Anzeige

New York. Beim geplanten Großkonzert im New Yorker Central Park zum Ende der Einschränkungen der Corona-Pandemie sollen Stars wie Bruce Springsteen, Jennifer Hudson und Paul Simon auftreten. Das teilte Bürgermeister Bill de Blasio am Donnerstag mit und nannte das für den 21. August geplante Event ein Konzert „für die Ewigkeit“. Weitere Künstler sollen noch bestätigt werden.

Laut früheren Angaben sollen an der Show 60.000 Menschen teilnehmen - Star-Producer Clive Davis ist mit der Planung beauftragt. Die Ostküstenmetropole war im vergangenen Frühjahr das Epizentrum der Corona-Pandemie in den USA. Inzwischen ist das Infektionsgeschehen unter Kontrolle, die Impfkampagne wird als Erfolg gesehen.