Taylor Swift überrascht Fans mit neuem Album

New York. Nur rund ein halbes Jahr nach dem Erfolgsalbum „Folklore“ hat US-Popstar Taylor Swift (30) schon wieder ein neues Werk angekündigt. „Evermore“, ihre neunte Studioplatte, solle noch in der Nacht zum Freitag erscheinen, es sei ein „Schwester-Album“ zu „Folklore“, teilte die Sängerin am Donnerstag mit. Es enthalte 15 Songs in der digitalen Version und auf speziellen CDs noch zwei Bonus-Lieder.

„Ich habe das noch nie gemacht“, schrieb Swift. „In der Vergangenheit habe ich Alben immer als Einzelstücke betrachtet und habe nach der Veröffentlichung mit der Planung des nächsten begonnen. Aber bei "Folklore" war das anders. Als ich das Album gemacht habe, hat es sich weniger wie ein Abschied, sondern wie eine Wiederkehr angefühlt.“ Sie habe gemeinsam mit ihrem Team einfach nicht aufhören können, Songs zu schreiben, so Swift weiter.

Sie fügte hinzu: „Ich weiß auch, dass diese Feiertagssaison für die meisten von uns einsam werden wird, und wenn es unter euch da draußen Menschen gibt, die das Vermissen von geliebten Menschen mit Musik kompensieren, so wie ich das mache, dann ist das für euch.“ Die 1989 im US-Bundesstaat Pennsylvania geborene Swift war zunächst als Country- und dann als Pop-Sängerin weltberühmt geworden.