Neues Album von Silbermond: Warum klingen Sie nicht provokanter, Stefanie Kloß?

Anzeige

Anzeige

Stefanie, vor vier Jahren traten Sie im Video zu „B 96“ gänzlich nackt auf. Ihre Augen blickten grün und zerbrechlich. Sie wirkten verletzlich, aber auch mutig und frei. Sie sangen ungewohnt offen über die Scheidung Ihrer Eltern und den frühen Tod Ihres Vaters. „Eine Dreiviertelkindheit, verbeult und ramponiert.“ Mehrere neue Lieder klingen in diesem Sinne „nackt“. Es sind persönliche Stefanie-Kloß-Songs. „Ich war nie eine mit skinny Beinen“ offenbaren Sie zum Beispiel in „Amy“.

Stefanie Kloß: Ja, es gibt einige totale Stefanie-Momente auf dem neuen Album. „Amy“ ist einer davon. Amy gibt es wirklich. Sie kam nach einem Konzert zu mir, um mir zu sagen, dass ihr unsere Songs total viel Kraft geben. Sie wirkte unsicher. Sie gab mir zu verstehen, dass sie mich total tough findet. Ich konnte ihre Bewunderung in diesem Moment gar nicht annehmen, weil ich mich ja kenne. Sicherlich, auf der Bühne wirke ich stark, weil das mein Ding ist, dort fühle ich mich wohl, dort geht es mir meistens gut. Die Situationen, in denen es mir nicht gut geht, fotografiere ich ja nicht für Instagram.

Für Amy sind Sie ein Vorbild, weil Sie Selbstbewusstsein ausstrahlen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Stefanie Kloß: Amy hat mich an mich mit 14 erinnert. Ich gehörte nicht zur Clique der Mädels mit den dünnen Beinen, mit Markenklamotten und erstem Freund. Ich hatte einen Mittelscheitel und kaputte Spitzen, und ich habe mich noch nicht geschminkt. Ich wünsche mir, dass junge Leute wie Amy nicht glauben, dass all das, was auf Instagram passiert, die reale Welt ist, dass Amy ihre eigene Realität findet.

Eine Hauptrolle auf dem neuen Album spielt Ihr Vater. Er starb, als Sie 18 waren. In dem Song „In meiner Erinnerung“ stellen Sie Fragen an ihn: „Was würdest du sagen, könntest du mich seh’n? Sag mir, kannst du mich seh’n?“ Sie singen „Und ich hab noch zu dir gesagt: Wie immer bis zum nächsten Mal!“ Sie konnten sich offenbar nicht von ihm verabschieden. Holen Sie das mit dem Lied jetzt nach?

Stefanie Kloß: Es ist ja nun schon lange her. Mein Vater starb drei Monate vor meinem Abi. Ich musste sehr schnell erwachsen werden. Mit 18 ist man auf so etwas nicht vorbereitet. Die Zeit heilt tatsächlich einige Wunden. Man glaubt zumindest, dass man für bestimmte Dinge einen guten Platz in sich gefunden hat, wo sie ausruhen können, ohne ständig präsent zu sein. Dieser Rückblick jetzt war eigentlich gar nicht geplant, aber er ist irgendwie passiert, weil während der Aufnahmen Menschen gegangen sind und ich selbst Mutter geworden bin. Ich frage mich, welche Erinnerungen ich wohl bei meinem Kind hinterlassen werde. Ich versuche deshalb, die Zeit mit meinem Sohn so wertvoll wie nur möglich zu gestalten.

Bewunderung für den Mut ihrer Mutter

Anzeige

„Mein Vater war ein bisschen wie ich“, beschreiben Sie ihn in „Hand aufs Herz“. „Mein Vater hat mir nie gesagt, wie stolz er auf mich ist“, singen Sie auch. War Ihr Vater ein stiller Mann?

Stefanie Kloß: Nee. (lacht) Er war ein Machertyp und Unterhalter, der das ganze Dorf zusammenbrachte, der die Dinge organisierte. Auf jeden Fall war er eher lauter als leiser. Meine Schwester und ich haben ganz schön viel von ihm. Es gibt ja Menschen, die ihren Kindern direkt sagen können, dass sie stolz auf sie sind. Er hat es immer anderen gesagt.

Anzeige

Jetzt sind Sie selbst Mutter. Was würden Sie genauso machen wie Ihre Eltern?

Stefanie Kloß: Meine Mutter hat mal eine Zigarettenschachtel in der Tasche meiner Schwester gefunden. Sie war wohl 14 oder 15. Meine Mutter wartete so lange am Küchentisch, bis meine Schwester nach Hause kam. Sie musste sich setzen. Dann präsentierte sie ihr die Zigaretten und sagte: „Wenn du jetzt die ganze Schachtel schaffst, dann kannst du meinetwegen weiterrauchen.“ Nach der dritten Zigarette wurde meiner Schwester so schlecht, dass sie versprach, nie wieder zu rauchen. Eine Mutter, die das durchzieht, finde ich cool. Ich finde es auch stark, dass sich meine Mutter kurz vor der Wende, in unsicherer Zeit, scheiden ließ. Ich würde mir wünschen, dass ich ähnlich mutig bin, sollte ich mal in eine schwierige Lage geraten.

Was würden Sie anders machen als ihre Eltern?

Stefanie Kloß: Mein Vater hat immer wieder versprochen, dass wir irgendwann mal nach Frankreich fahren – und es dann nicht eingehalten. Ich würde mir wünschen, dass ich Versprechen, die ich meinem Kind gegenüber mache, auch einhalte, sodass es das Gefühl hat, es kann sich auf mich verlassen.

Er hätte die Reise doch sicher noch mit Ihnen unternommen, wäre er nicht gestorben ...

Stefanie Kloß: Ich weiß es nicht. Vielleicht.

Anzeige

Ist Ihr Sohn nun das fünfte Bandmitglied?

Andreas Nowak: Das kann man schon so sagen. Auch für Johannes und mich ist das eine wunderschöne Erfahrung – wir erleben ja nicht den Schlafmangel.

"Vor dem Kind war ich Coffee to go."

Sie sagten, der Tagesablauf Ihres Kindes hätte vorgegeben, wann Sie aufnehmen, gewissermaßen zu normalen Bürozeiten. Hat Ihr Sohn auch Songinhalte bestimmt?

Stefanie Kloß: Ich glaube, dass sich dein Denken verändert, wenn du Mutter oder Vater wirst. Du bist das allererste Mal in einer Situation, aus der du nicht wieder herauskommst. Mein Kind wird immer ein Teil von mir sein; es ist die krasseste menschliche Verbindung, die man spüren kann, ob ich es will oder nicht. Ich habe mich entschieden, dieses Kind in die Welt zu setzen, jetzt muss ich mich auch darum kümmern, dass es in dieser Welt noch in 60, 70 Jahren leben kann. Vor dem Kind war ich Coffee to go.

Anzeige

Und heute?

Stefanie Kloß: Die Umwelt war für mich bisher kein Thema, keine offene, sichtbare Wunde, auch wenn man schon seit Längerem den Schnee zusammenkratzen muss, um in der Weihnachtszeit einen Schneemann bauen zu können. Die Verantwortung für das Kind hat mir die Augen geöffnet.

„Träum ja nur (Hippies)“ klingt wie eine Hymne für die Greta-Generation. Sie stellen darin die Frage: Welche Welt wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Hätten Sie den Song auch ohne Kind geschrieben?

Andreas Nowak: Ich glaube schon ...

Stefanie Kloß: Heute ist die Lage da draußen so dramatisch, sind Themen wie Klimawandel und Rassismus so präsent, dass du nicht mehr politisch uninteressiert sein kannst. Es stellen sich dringende Fragen: Welche Partei wählt man? Welche Partei wählt man nicht? Wie geht man mit Leuten um, die anderer Meinung sind? Zum allerersten Mal gibt es eine Kinderbewegung, die für die Umwelt auf die Straße geht, die tatsächlich etwas angeschoben hat, und zwar weltweit.

Sie sind bekannt für Ihr politisches Engagement. Seit jeher machen Sie sich gegen Fremdenfeindlichkeit, rechte Gewalt und Intoleranz stark, konkrete politische Songs gab es von Ihnen bisher aber nicht ...

Andreas Nowak: Wir sehen uns nicht als politische Band. Wir sind eine Popgruppe. Es ist schwierig, Pop und Politik in einem Lied zu vereinen, ohne belehrend zu wirken. Wir finden, dass uns das mit „Träum ja nur (Hippies)“ gelungen ist. Deswegen ist das Stück auch auf der Platte.

Die US-Bürgerrechtsbewegung hatte „We Shall Overcome“ und „Blowin’ in The Wind“. Braucht die Fridays-for- Future-Bewegung einen eigenen Song?

Stefanie Kloß: Sie meinen, ob „Träum ja nur (Hippies)“ ein solcher Song sein kann?

Ja.

Stefanie Kloß: Das liegt nicht in unserer Hand.

Andreas Nowak: Es ist immer schön, ein gutes Lied zu haben – wenn sich zwei Menschen küssen oder wenn man protestiert. Vielleicht hören die jungen Leute heute aber auch so viele unterschiedliche Musikrichtungen, dass sie sich schwer auf eine einzige Hymne einigen können.

Stefanie Kloß: Worauf Sie vielleicht hinauswollen: Ich glaube nicht, dass wir mit diesem Lied die Welt verändern können. Wichtig ist, dass man in Bewegung, munter und aufmerksam bleibt, dass man hinguckt und nicht wegguckt.

Sollen sich Künstler politisch engagieren?

Sie singen „Ich seh Peace-Zeichen da, wo Menschen wohnen, hör ,Imagine’ aus Panzern und Drohnen“. Die Szenerie wirkt wie im Comic ...

Stefanie Kloß: Ja, wir beschreiben eine Utopie, und zwar mit einem Augenzwinkern. Ich finde diese Vorstellung schön. Sie passt. Die Kids, die auf die Straße gehen, sagen ja nicht: „Wir haben schon den kompletten Plan.“ Sie sagen: „Ey! Wir machen uns Sorgen um unsere Zukunft. Denn wir werden länger auf dieser Welt leben als ihr Erwachsenen.“

Stefanie, Sie singen „Mann, entspann dich, ich träum ja nur“. Sie ahnen wohl, dass man Ihnen Schlagersüße vorwerfen könnte, wenn sie „Ima­gine“ zitieren. Wenden Sie sich mit dieser Zeile an mögliche Kritiker?

Stefanie Kloß: Das ist ja die große Frage: Sollen sich Künstler politisch positionieren oder nicht? Wir haben uns dafür entschieden, diesmal auch musikalisch Stellung zu beziehen. Es ist eigentlich eine Lose­Lose-Situation. Wenn du dich nicht äußerst, wirst du kritisiert. Wenn du dich äußerst, wirst du auch kritisiert. Wir können uns vorstellen, dass uns jetzt vorgeworfen wird, verträumte Romantiker zu sein, die denken, wir könnten mit diesem Lied die Welt retten. Ja, ich glaube, diese Zeile ist der Versuch, dies ein bisschen abzufedern.

Für mich hat sich die Bedeutung von „Imagine“ im Laufe der Jahre verändert. Naiv klang der Song schon 1971, und mit jedem Krieg mehr, spätestens am 11. September 2001, ist er zur Hymne aller Hoffnungslosen geworden. Lennons Utopie lässt die Wirklichkeit noch schlimmer erscheinen. Wie sehen Sie das?

Stefanie Kloß: Es gibt kein bedeutsameres Friedenslied. Ja, vermutlich werden die Menschen „Ima­gine“ so lange singen, solange es Menschen gibt. Wir werden immer dafür kämpfen müssen, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten, dass niemand ausgeschlossen wird.

Der Silbermond-Sound hat ein gewisses Coldplay-Aroma. Sie machen keine Musik für Indietypen oder Quertreiber, sondern fürs Radio. Müsste ein Protestsong nicht provokanter, also punkiger, krachiger, unangenehmer klingen, um Menschen wachzurütteln?

Andreas Nowak: Wir sind keine Punkband. Wir können gut Rockmusik spielen – auf der Bühne besser als im Studio. Wir haben unsere lauten Momente gefunden. Man muss aber nicht laut sein, um gehört zu werden.

"Die Situation da draußen ist nicht laut oder leise,"

Aber vielleicht, um manche Menschen in ihrer Bequemlichkeit zu stören?

Stefanie Kloß: Die Situation da draußen ist nicht laut oder leise. Sie ist nicht schwarz oder weiß. Sie ist nicht Nazi oder kein Nazi. Sie ist komplizierter. Vielschichtiger. Ich glaube, dass sich viele Leute schnell belehrt fühlen. Stören passt vielleicht zu Feine Sahne Fischfilet, zu uns eher nicht.

Ja, genau, von Feine Sahne Fischfilet erwartet man Störgeräusche, von Ihnen dagegen nicht. Sie könnten so jede Menge Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen lenken ...

Andreas Nowak: Es darf aber auch nicht künstlich wirken.

Stefanie Kloß: Bei Feine Sahne Fischfilet weißt du genau: Sie machen das aus voller Überzeugung. Das passt alles zu hundert Prozent. Für uns fühlt sich unser musikalisches Gewand stimmig an. Alles andere wäre nicht authentisch, würde aufgesetzt erscheinen.

Eine Art Störgeräusch gibt es am Ende von „Was Freiheit ist“. Sie geben ein Ministatement zum Thema Abschottung ab: „Wirst du versperrt, wohnst du nördlich vom Mittelmeer.“ Da horcht man auf.

Andreas Nowak: Manchmal hat eine einzelne Zeile mehr Wirkung, als würde man einen ganzen Song über diese Zeile machen. Dieser Satz ist wie ein besonderes Gewürz.

Das sechste Silbermond-Album „Schritte“ könnte auch ein Stefanie-Kloß-Soloalbum sein. Mit mehreren autobiografischen Songs setzt die aus Bautzen stammende Band den vor vier Jahren mit „Leichtes Gepäck“ eingeschlagenen Weg der persönlichen Öffnung fort. Im Titelsong zeichnet die 35-jährige Sängerin ihr Erwachsenwerden nach – inklusive DDR-Kindheit, Trennung der Eltern, Plattenbauleben mit Mutter und Schwester, erste Kippe, erster Kuss, Bandgründung, Geburt des eigenen Kindes, eigene Familie. „Auf der Suche nach meiner Mitte, Erfolge, Fehltritte, Schritte.“ Mit „In meiner Erinnerung“ verarbeitet sie den frühen Tod ihres Vaters. Das Lied ist das Highlight des Albums.

Welche Welt wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Mit den Songs „Träum ja nur (Hippies)“, „Was Freiheit ist“ und „Silbermond“ widmet sich die Band den aktuellen politischen Themen Klimawandel, Flüchtlingswelle und Fremdenhass. Auch die Silbermond-Protestsongs klingen gewohnt radiofreundlich.

Silbermond zählen zu den erfolgreichsten deutschen Popgruppen. Kloß, Andreas Nowak (Schlagzeug) sowie die Brüder Thomas Stolle (Gitarre) und Johannes Stolle (Bass) haben bisher gut sechs Millionen Alben verkauften. Stefanie Kloß und Thomas Stolle sind seit anderthalb Jahren Eltern eines Sohnes.