Neuer Trailer zum Disney-Remake von “Mulan” ist da

Der 1998 veröffentlichte Disney-Zeichentrickfilm "Mulan" ist die Verfilmung eines chinesischen Volksmärchens, das die Geschichte einer entschlossenen, mutigen Chinesin erzählt, die für ihren Vater in den Krieg zieht, um China vor seinem Niedergang zu bewahren. Um Ehre für das Haus zu bringen, Ehre für ihre Familie. Jetzt wurde die Geschichte mit Schauspielern neu verfilmt - und ein neuer Trailer gibt einen Vorgeschmack.

"Weißt du, warum die Phönix auf der rechten Hand des Kaisers sitzt?", fragt der Vater Mulan zu Beginn des Trailers. "Sie ist sein Wächter, sein Beschützer. Sie ist sowohl schön als auch stark. Es ist an dir, Ehre für die Familie zu bringen." Momente später sieht man Mulan, wie sie mit wehenden Haaren auf einem schwarzen Pferd in die Weite galoppiert.

Mulan wird zur tapferen Kriegerin

Den ruhigen, harmonischen Bildern sollen aber schon bald Kampfszenen folgen. China befindet sich im Krieg. Und die junge Mulan ist mittendrin.

Der chinesische Kaiser fordert einen kampfwilligen Mann aus jeder Familie dazu auf, in den Krieg zu ziehen und für sein Land zu kämpfen. In Mulans Familie gibt es nur ihren Vater. Sie entschließt sich dazu, für ihn zu kämpfen und zieht in den Krieg. Nach zahlreichen Prüfungen wächst sie zu einer tapferen und mutigen Kriegerin heran.

Soundtrack sorgt für Gänsehaut bei Disney-Fans

Neben actionreichen Bildern sorgt auch der Soundtrack für Gänsehaut-Momente unter den Disney-Fans. Regisseurin Niki Caro verzichtet allerdings auf Gesangseinlagen der Darsteller. Stattdessen werden die Bilder von instrumentalen Fassungen der Songs "Sei ein Mann" oder "Wer bin ich?" untermalt.

Und noch etwas fehlt in der Realverfilmung: der kleine, aufgeweckte Drache Mushu, der Mulan in der Zeichentrick-Fassung immer mal wieder aus der Patsche geholfen hat. Inwiefern die Neuverfilmung des Klassikers begeistern wird, bleibt abzuwarten: Am 26. März 2020 soll "Mulan" in die deutschen Kinos kommen.

